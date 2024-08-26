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"Подря", "стрих", "вишка" и не только: как можно колоритно перевести русское "чердак"

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Как правильно называть эту часть здания
Как правильно называть эту часть здания. Фото Pinterest

Корректное употребление украинской лексики обогащает наш язык

Многие привыкли использовать русское слово "чердак" для обозначения верхней части дома под крышей. Однако в украинском языке есть свои слова для этого помещения.

Разберемся, как правильно называть эту часть дома. Есть не только литературные, но и богатое разнообразие региональных вариантов.

Основные варианты

Горище – самый распространенный и литературный вариант. Он означает помещение между потолком и кровлей дома

Підда́шшя — также правильный литературный вариант. Однако может также означать кровлю на столбах или других опорах для защиты от солнца, непогоды, навес.

Региональные особенности

Горище – распространен на северо-западе Украины, в частности в Ровно.

Гора – употребляется на территории Хмельницкой области и Ровенщины.

Стрих – характерно для Львовской, Ивано-Франковской областей и мероприятия Тернопольщины.

Чердак (русизм) — используется на небольшой территории Хмельницкого района.

Вишка – встречается отдельными очагами в Западной Украине, чаще ближе к Житомирщине.

Під, Пюд, Под, Подря, Пуд – эти варианты распространены в Закарпатье и Буковине.

Следовательно, следует использовать слово "горище" как основной вариант в повседневной речи и официальных документах. А вот для колорита можно использовать диалектные названия. Избегайте употребления русского слова "чердак", ведь украинский язык имеет собственные благозвучные соответствия.

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