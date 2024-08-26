"Подря", "стрих", "вишка" и не только: как можно колоритно перевести русское "чердак"
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Корректное употребление украинской лексики обогащает наш язык
Многие привыкли использовать русское слово "чердак" для обозначения верхней части дома под крышей. Однако в украинском языке есть свои слова для этого помещения.
Разберемся, как правильно называть эту часть дома. Есть не только литературные, но и богатое разнообразие региональных вариантов.
Основные варианты
Горище – самый распространенный и литературный вариант. Он означает помещение между потолком и кровлей дома
Підда́шшя — также правильный литературный вариант. Однако может также означать кровлю на столбах или других опорах для защиты от солнца, непогоды, навес.
Региональные особенности
Горище – распространен на северо-западе Украины, в частности в Ровно.
Гора – употребляется на территории Хмельницкой области и Ровенщины.
Стрих – характерно для Львовской, Ивано-Франковской областей и мероприятия Тернопольщины.
Чердак (русизм) — используется на небольшой территории Хмельницкого района.
Вишка – встречается отдельными очагами в Западной Украине, чаще ближе к Житомирщине.
Під, Пюд, Под, Подря, Пуд – эти варианты распространены в Закарпатье и Буковине.
Следовательно, следует использовать слово "горище" как основной вариант в повседневной речи и официальных документах. А вот для колорита можно использовать диалектные названия. Избегайте употребления русского слова "чердак", ведь украинский язык имеет собственные благозвучные соответствия.
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