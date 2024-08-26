"Подря", "стрих", "вишка" и не только: как можно колоритно перевести русское "чердак"

Корректное употребление украинской лексики обогащает наш язык

Многие привыкли использовать русское слово "чердак" для обозначения верхней части дома под крышей. Однако в украинском языке есть свои слова для этого помещения.

Разберемся, как правильно называть эту часть дома. Есть не только литературные, но и богатое разнообразие региональных вариантов.

Основные варианты

Горище – самый распространенный и литературный вариант. Он означает помещение между потолком и кровлей дома

Підда́шшя — также правильный литературный вариант. Однако может также означать кровлю на столбах или других опорах для защиты от солнца, непогоды, навес.

Региональные особенности

Горище – распространен на северо-западе Украины, в частности в Ровно.

Гора – употребляется на территории Хмельницкой области и Ровенщины.

Стрих – характерно для Львовской, Ивано-Франковской областей и мероприятия Тернопольщины.

Чердак (русизм) — используется на небольшой территории Хмельницкого района.

Вишка – встречается отдельными очагами в Западной Украине, чаще ближе к Житомирщине.

Під, Пюд, Под, Подря, Пуд – эти варианты распространены в Закарпатье и Буковине.

Следовательно, следует использовать слово "горище" как основной вариант в повседневной речи и официальных документах. А вот для колорита можно использовать диалектные названия. Избегайте употребления русского слова "чердак", ведь украинский язык имеет собственные благозвучные соответствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как одним словом сказать "полнолуние" на украинском языке. О нем почти забыли.