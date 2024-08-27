Учням-переселенцям заборонять навчатись онлайн: стало відомо, з якого числа

МОН закликало батьків підготуватись

Всіх учнів, які є внутрішніми переселенцями, зобовʼяжуть відвідувати місцеві школи. Це станеться через рік.

Про це під час спілкування з журналістами на конференції "Серпнева 2024" повідомив голова Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий, пише hromadske. За його словами, цього року учні з-поміж ВПО ще можуть продовжувати навчатися онлайн.

"Ще рік онлайну — це доволі важко. Ті втрати, які дитина несе через цю несвідому позицію за умови, якщо є можливість навчатись офлайн, вони будуть дорого коштувати і особистості, і всій родині, і всій нашій країні", — заявив міністр.

Лісовий закликав батьків розглядати будь-які можливості, де їхні діти можуть безпечно навчатися очно. Він наголосив, що з 1 вересня 2025 року МОН буде "достатньо жорстко вимагати повного виходу всіх дітей за місцем перебування".

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки пропонує змінити підхід до вивчення історії у закладах загальної середньої освіти. Про плани розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий, проте українцям вони не сподобалися.