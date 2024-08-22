Зростає до 6 разів: як змінюється споживання електроенергії в школах під час канікул та навчального року

"Телеграф" з'ясував через що зростає енергоспоживання в школах під час навчального року

Вже за тиждень починається новий навчальний рік, тож експерти з енергетики висловлюють занепокоєння щодо навантаження на енергосистему України. Згідно з даними, які отримав "Телеграф" від Київської міської державної адміністрації (КМДА), споживання електроенергії навчальними закладами під час канікул дійсно суттєво знижується порівняно з навчальним періодом.

Про це йдеться в матеріалі "Телеграфу" — "Школярі та студенти мають сидіти вдома, щоб врятувати енергетику? Про що свідчать цікаві цифри (графіка)".

Найбільш показовим є приклад Соломʼянського району Києва, де місячне споживання електроенергії середньою школою під час канікул знижується майже в шість разів — з 9960 кВт до 1656 кВт. Подібна тенденція спостерігається і в інших районах столиці. У Подільському районі енергоспоживання в період канікул падає більш ніж утричі — з 7295 кВт до 2287 кВт, а в Голосіївському районі — з 6000 кВт до 2000 кВт.

Така різниця пояснюється відсутністю необхідності в освітленні класів, роботі комп'ютерної техніки та іншого обладнання, яке інтенсивно використовується під час навчального процесу.

У Львівській області ситуація дещо краща завдяки впровадженню енергоефективних технологій. За інформацією Департаменту розвитку Управління освіти Львівської міської ради, в багатьох школах використовуються відновлювальні джерела енергії, зокрема сонячні електростанції та колектори.

Однак ситуація кардинально відрізняється у прифронтових регіонах. Наприклад, у Харківській області через російські обстріли багато шкіл зазнали значних руйнувань. У Циркунівській сільській територіальній громаді два заклади загальної середньої освіти пошкоджено на 80%, а їхнє електропостачання повністю відсутнє. Навчання в цьому регіоні відбувається виключно дистанційно, що й призводить до низьких показників енергоспоживання.

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