Ученикам-переселенцам запретят учиться онлайн: стало известно, с какого числа

МОН призвало родителей подготовиться

Всех учеников, являющихся внутренними переселенцами, обяжут посещать местные школы. Это произойдет через год.

Об этом во время общения с журналистами на конференции сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, пишет hromadske. По его словам, в этом году ученики-ВПЛ еще могут продолжать учиться онлайн.

"Еще год онлайн — это довольно тяжело. Те потери, которые ребенок несет из-за этой бессознательной позиции при условии, если есть возможность учиться офлайн, они будут дорого стоить и личности, и всей семье, и всей нашей стране", — заявил министр.

Лисовой призвал родителей рассматривать какие-либо возможности, где их дети могут безопасно учиться очно. Он подчеркнул, что с 1 сентября 2025 года МОН будет "достаточно жестко требовать полного выхода всех детей по месту нахождения".

Напомним, Министерство образования и науки предлагает изменить подход к изучению истории в заведениях общего среднего образования. О планах рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, однако украинцам они не понравились.