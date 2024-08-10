"Вітаю з поверненням в дрімучі часи": українці розкритикували новий план Лісового

В цьому вбачають підміну понять

Міністерство освіти і науки пропонує змінити підхід до вивчення історії у закладах загальної середньої освіти. Про плани розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий, проте українцям вони не сподобалися.

Як повідомив Лісовий у Facebook, МОН спільно з провідними істориками України розробило й затвердило Концептуальні засади реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти. Він визначає шляхи подальшого реформування історичної освіти, конкретні кроки робитимуться пізніше.

"Документ є рамковим, він визначає шляхи подальшого реформування історичної освіти і не вносить зміни в чинні накази МОН, модельні навчальні програми, підручники тощо. Надалі розробимо дорожню карту реформування історичної освіти та долучатимемо експертну спільноту на всіх подальших етапах упровадження змін, а вчителі отримуватимуть методичну підтримку", – пояснив міністр.

За його словами, одна з цілей реформ — формування загальноосвітнього україноцентричного курсу історії з позицій викликів сучасності. Можливими назвами цієї дисципліни можуть бути: "Історія: Україна і світ" або "Історія України і світу".

"Адже в умовах війни історичній освіті потрібно відповідати на політичні, економічні, соціальні та культурні виклики для консолідації української нації", — зазначив Лісовий.

Також новий підхід дасть змогу подолати неузгоджене представлення історії. Йдеться про те, що учні, вивчаючи дотичні теми на різних предметах, не розуміють взаємозвʼязків і сутності історичних подій, явищ, процесів.

"Це дасть змогу представляти історію України та всесвітню як єдину хронологічну оповідь упродовж усього навчання. Що зі свого боку допоможе учнівству розуміти історію України в глобальному контексті", – пише міністр.

Також реформування має на меті усунути дублювання, адже зараз навчальні програми спрямовано на вивчення надмірного за обсягом фактографічного матеріалу, пише міністр. Крім того, на думку Лісового нововведення допоможуть у формуванні у школярів уявлення про світ "як єдине ціле, де всі елементи взаємопов’язані".

"Ці зміни – наша протиотрута від російської пропаганди на роки вперед. Формуючи українську ідентичність у дітей і показуючи їм історію через суб’єктність України у світі, ми виховуємо покоління, стійке до маніпуляцій та здатне критично осмислювати минуле та сьогодення", – резюмував міністр.

Проте Лісовий не переконав українців й ці, здавалося б, слушні плани не знайшли підтримки. В коментарях пишуть, що ініціатива Лісового навпаки, призведе до поглинання історії України всесвітньою і є підміною понять.

"А ще це поглинання історії України всесвітньою і підміна понять. Так як цьогоріч змішали котлети з мухами на ЗНО в історію України вперли питання із всесвітньої. Поставте, будь ласка, на місце історію України, бо після вас вона все одно увійде у своє русло".

"То як буде структуровано матеріал? За історичними періодами? І у кожному періоді — що відбувалося в Україні та у світі загалом? Чи не вийде, що це буде фактично всесвітня історія, в якій Україна буде лишень одна з сотень країн?"

"Диверсанти від освіти, мета — розмиття історії України в безмежному контенті світової історії, не дати виховати свідомих самодостатніх громадян, підірвати фундамент історичної науки в Україні. Ганьба Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки України"

"Відбувається підміна понять. Створюють нову "інформаційну обгортку". Тільки самі не знають, що буде всередині. Вся робота МОН зводиться до генерації іноді абсурдних, протизаконних, іноді дебільних новацій. Можна було почитати всі програми МОН для початку. Там вже є такі книжки. З такими, або схожими назвами. Але в підручнику головне зміст, ідеологія….А ми бачимо торгівлю лицем міністра".

"В часи СРСР не було ні географії України, ні історії України. Десь там коротко про щось згадали і далі пішли. Тому і знань ніяких. Що ж, шановне панство, вітаю з поверненням в дрімучі часи. Діти вже не можуть назвати обласний центр Миколаївської чи Рівненської області. Спочатку ковід, потім війна, а тепер "суперові" ініціативи від пана Лісового. Сумно це все".

"Це не Міністерство освіти, а міністерство знищення".

Як розповідав "Телеграф", у червні Лісовий потрапив у скандал. Його звинуватили в підробці інформації щодо служби в армії.