Експерт розвінчав міф про критичний вплив шкіл на енергоспоживання у містах: про що мова

Більш суттєвим фактором є споживання теплової енергії в осінньо-зимовий період

Ще за місяць до початку навчального року почали з'являтися заяви про те, що вихід дітей до школи може суттєво вплинути на загальне енергоспоживання в містах України. Так, згідно з окремими даними, споживання електроенергії подекуди зростає у шість разів.

Однак експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в розмові з "Телеграфом" спростував ці побоювання та пояснив реальний стан справ. Детально читайте у матеріалі нашого видання: Школярі та студенти мають сидіти вдома, щоб врятувати енергетику? Про що свідчать цікаві цифри (графіка)

За словами Рябцева, хоча дані Київської міської державної адміністрації (КМДА) дійсно показують значне зниження споживання електроенергії у школах під час канікул, це не говорить про суттєвий вплив на енергобаланс всього міста.

"У Києві лише 580 освітніх будівель, тоді як житлових — близько 35 000", — зазначив експерт. Він пояснив, що навчальні приміщення зазвичай не потребують великої кількості електрики, оскільки діти та студенти навчаються в освітлених кімнатах, при денному світлі. Проте підкреслив, що більш суттєвим фактором є споживання теплової енергії в осінньо-зимовий період.

"Зростання енергоспоживання теплової генерації буде значним, оскільки великі приміщення потрібно опалювати", — мовив він.

Експерт також звернув увагу на проблему теплоізоляції навчальних закладів. Не всі школи та університети мають належним чином теплоізольовані приміщення. Саме тому місцеві адміністрації часто збільшують тривалість зимових канікул для економії теплової енергії. Ймовірно, така практика буде застосована і в поточному навчальному році.

Таким чином, хоча повернення учнів до шкіл і призведе до певного зростання енергоспоживання, це не матиме критичного впливу на загальний енергобаланс міста. Основна увага має бути зосереджена на ефективному використанні теплової енергії та покращенні теплоізоляції навчальних закладів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, коли розпочнеться новий навчальний рік у столиці. З огляду на безпекову ситуацію та додаткове облаштування укриттів, столичним школам рекомендують організувати освітній процес максимально в очному форматі.