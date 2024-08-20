В зарплату не вкладетеся: скільки коштує зібрати дитину до школи в 2024 році

Все залежить від віку дитини

Вже за лічені дні настане 1 вересня, а це означає, що батьки вже збирають своїх діточок до школи. Це завдання стає щороку все складнішим через зростання цін на товари.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки витратять батьки, збираючи дитину до школи в 2024 році

Що знадобиться школяреві

Те, що першим спадає на думку, — це шкільний і спортивний гардероби. Для учнів молодших класів це коштуватиме від 4 до 6 тисяч гривень, а батькам дітей старшокласників доведеться витратити від 8 до 13 тисяч гривень.

Канцелярія, яка включає пенал, набір ручок, олівці, пластилін, альбом для малювання, щоденник, зошити, кольоровий папір та картон, фломастери, гуаш, батькам учнів молодших класів це обійдеться в 1500 — 3000 тисячі гривень. Оскільки старшокласникам треба менше канцелярії, їхні батьки віддадуть до 1000 гривень.

Ціна рюкзака варіюється від 800 до 3000 гривень. Все залежить від бренду на функціональності. Ортопедичні рюкзаки коштують дорожче.

Гаджети та електроніка

Для дистанційного навчання або виконання домашніх завдань все більше школярів потребують гаджетів. Вартість планшета стартує від 4 000 гривень, а ноутбука – від 7000 гривень. Цей пункт стає все більш актуальним, особливо для старшокласників.

Підсумовуючи, базові витрати на підготовку до школи в 2024 році можуть виглядати так:

Одяг і взуття: 6 000 – 13 000 гривень

Шкільне приладдя: 1 500 – 4 000 гривень

Гаджети та електроніка (за потреби): 4 000 – 10 000 гривень

Таким чином, середні витрати на зібрання дитини до школи у 2024 році складають від 7 500 до 16 000 гривень для родини без купівлі додаткових гаджетів і до 26 000 гривень, якщо враховувати придбання ноутбука чи планшета.

Раніше "Телеграф" розповідав, в яких областях України перший дзвоник пролунає раніше. "1 вересня" перенесли на 19 серпня.