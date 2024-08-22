Чи спростить вчителям роботу новий застосунок: в українських школах почали тестувати "Мрію"

Застосунок "Мрія" має на меті розвантажити вчителів від зайвої паперової роботи

У сучасному світі технології стають невіддільною частиною освіти, і Україна не стоїть осторонь цього процесу. Тому Міністерство освіти і науки України спільно з Офісом Президента України розпочинають пілотування застосунку "Мрія" для вчителів.

Це ініціатива президента Володимира Зеленського, яку реалізовують Мінцифра та МОН. І тепер понад 2 тисячі педагогів з 40 шкіл у 6 регіонах України та Києві проходять спеціальні тренінги, щоб розпочати новий навчальний рік з інноваційним цифровим інструментом.

Що таке "Мрія"?

"Мрія" — це застосунок, який має на меті розвантажити вчителів та дати їм більше часу для навчання й розвитку дітей. У ньому вчителі зможуть:

організовувати свій робочий графік, навіть якщо викладають у кількох навчальних закладах,

отримувати доступ до всіх розкладів і уроків в одному додатку,

швидко та результативно виконувати адміністративні обов’язки.

Тренінги для вчителів

Під час тренінгів педагоги разом із наставниками перевіряють можливості застосунку: заповнюють електронний журнал, складають розклад та навчальні плани. Вони розглядають різні ситуації, які можуть виникнути в процесі навчання. "Вчителі мають бачити в "Мрії" швидкість, ефективність і власний розвиток", — наголошують організатори.

Старт пілотування

Вже з 2 вересня 40 пілотних шкіл зможуть розпочати навчальний рік у застосунку "Мрія". А до кінця 2024 року, коли планують завершити бета-тестування, кожна охоча школа зможе подати заявку на під'єднання.

Раніше "Телеграф" розповідав про "Школу офлайн". Батьки та вчителі розкритикували новації МОН.