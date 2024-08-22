Чи спростить вчителям роботу новий застосунок: в українських школах почали тестувати "Мрію"
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Застосунок "Мрія" має на меті розвантажити вчителів від зайвої паперової роботи
У сучасному світі технології стають невіддільною частиною освіти, і Україна не стоїть осторонь цього процесу. Тому Міністерство освіти і науки України спільно з Офісом Президента України розпочинають пілотування застосунку "Мрія" для вчителів.
Це ініціатива президента Володимира Зеленського, яку реалізовують Мінцифра та МОН. І тепер понад 2 тисячі педагогів з 40 шкіл у 6 регіонах України та Києві проходять спеціальні тренінги, щоб розпочати новий навчальний рік з інноваційним цифровим інструментом.
Що таке "Мрія"?
"Мрія" — це застосунок, який має на меті розвантажити вчителів та дати їм більше часу для навчання й розвитку дітей. У ньому вчителі зможуть:
- організовувати свій робочий графік, навіть якщо викладають у кількох навчальних закладах,
- отримувати доступ до всіх розкладів і уроків в одному додатку,
- швидко та результативно виконувати адміністративні обов’язки.
Тренінги для вчителів
Під час тренінгів педагоги разом із наставниками перевіряють можливості застосунку: заповнюють електронний журнал, складають розклад та навчальні плани. Вони розглядають різні ситуації, які можуть виникнути в процесі навчання. "Вчителі мають бачити в "Мрії" швидкість, ефективність і власний розвиток", — наголошують організатори.
Старт пілотування
Вже з 2 вересня 40 пілотних шкіл зможуть розпочати навчальний рік у застосунку "Мрія". А до кінця 2024 року, коли планують завершити бета-тестування, кожна охоча школа зможе подати заявку на під'єднання.
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