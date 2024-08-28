У вересні вручатимуть нові повістки: який вигляд мають і що змінилося

На кожному документі буде QR-код

Кабінет Міністрів України затвердив новий зовнішній вигляд повісток, а також процедуру вручення. Нововведення в законодавстві дозволяють давати повістки не тільки особисто, але й поштою з описом вкладення.

Постанова Кабміну від 16 серпня передбачає введення повісток, які формуються через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Вони матимуть таку ж юридичну силу, як і повістки на бланках.

У повістці має бути зазначено:

найменування посади, власне ім’я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання — для повісток, оформлених на бланку. Такі повістки скріплюються гербовою печаткою;

прізвище та власне ім’я керівника районного (міського) ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікованого електронного підпису — для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Обов'язково кожна повістка має бути засвідчена особистим підписом керівника ТЦК та СП та скріплена гербовою печаткою.

Тепер на повістках буде QR-код, який можна сканувати та перевірити дійсність документа. Також інновацією стане введення кваліфікованого електронного підпису керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом.

Новий вигляд повісток

Зазначимо, що повістки, сформовані за допомогою Реєстру "Оберіг", можуть:

централізовано друкуватися і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

друкуватися та вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення у роздрукованому вигляді.

Коли повістку, створену в системі "Оберіг", відправляють поштою, на поштовому відправленні обов'язково вказується штрих-код оператора поштового зв'язку, повні ПІБ одержувача та його адреса.

У описі вкладення повинно бути докладно вказано: назва відправлення, повні ПІБ одержувача, його адреса, кількість сторінок у документі, а також підпис керівника ТЦК з датою.

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