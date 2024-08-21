Ніяких тепер підробок: в "Резерві+" з’явиться функція перевірки повістки, як це відбуватиметься

Для цього на повістках буде спеціальний код

В Україні поки не будуть надсилати електронні повістки, але військовозобов'язані зможуть перевірити достовірність паперового формату за допомогою "Резерв+".

Кожна повістка, яка буде надана військовозобов'язаному, резервісту чи призовнику, матиме QR-код, який скануватиметься в "Резерв+", аби він зміг перевірити достовірність паперового документа. Але це не будуть електронні повістки, як розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Вона зазначає, що таке нововведення допоможе зробити повістки "більш культурними" і уникнути підробок, адже "Резерві+" вже понад 3 мільйони користувачів.

"Найближчим часом ми запустимо функцію повторного оновлення даних, що дає можливість користувачам підтримувати актуальну інформацію про себе у реєстрі військовозобов’язаних, а також виправляти помилки, якщо такі були допущені під час первинного оновлення даних", — зазначила Черногоренко.

Після цього вони планують запустити онлайн-рекрутинг, автоматичні відстрочки та постановку на облік, але для цього потрібен час, як зазначає заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можна не з'явитись в ТЦК після вручення повістки.