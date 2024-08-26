Вручення повістки без прописки: куди ТЦК їх надсилають, розповів адвокат

Відсутність прописки не звільняє від військового обов'язку

Військовозобов'язані особи в Україні підлягають обов'язковій мобілізації, від якої не звільняє відсутність прописки чи реєстрація на тимчасово окупованій території (ТОТ). Адже є кілька способів вручення повісток таким людям.

Як зазначив Дмитро Франчук виданню "РБК", згідно з чинним законодавством України, мобілізація стосується всіх чоловіків призовного віку, не дивлячись на те, де вони зареєстровані.

Якщо людина зареєстрована на тимчасово окупованій території або взагалі немає прописки процедура вручення повісток відрізняється від стандартної, але не скасовується.

Як можуть надсилати повістки без прописки

Останнє відоме місце проживання. Якщо військовозобов'язаний під час оновлення даних вказував нову адресу мешкання, то на неї поштою можуть надіслати повістку.

Місце роботи. Роботодавці, окрім розпорядження від територіального центру комплектування (ТЦК) про облік працівників, можуть ще і вручати повістки співробітникам.

Близькі родичі. Якщо у людини відсутні актуальні дані реєстрації та вона офіційно не працевлаштована ТЦК може направити повістку через близьких родичів, зареєстрованих за іншою адресою в Україні.

Контактні дані. За наявності у військового органу номера телефону або електронної адреси, з особою можуть зв'язатися через ці канали для вручення повістки.

За словами адвоката, також повістки можуть вручати на вулицях та в інших громадських місцях. До того ж ТЦК використовують різні джерела інформації, аби виконувати свій обов'язок та вручати повістки.

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