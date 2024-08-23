Знайшли помилку в повістці: що робити та за яких умов від неї можна відмовитися

Без обов’язкових реквізитів повістка не має юридичної сили

В умовах воєнного стану в Україні існує можливість отримати повістку у будь-якому місці та в будь-який час. Проте процедура вручення повісток чітко визначена законом.

"Телеграф" розповідає, які дані містить повістки та як виписується. Повістка формується на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів, або ж заповнюється вручну працівником військкомату.

Обов’язковою умовою є підпис керівника ТЦК та скріплення документа гербовою печаткою. Крім того, повістці присвоюється унікальний реєстраційний номер, який фіксується в Єдиному реєстрі.

Які дані має містити повістка:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та дата народження особи, якій адресована повістка;

найменування ТЦК або відповідного підрозділу, який видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

місце, день і час явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата підпису;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки та обов’язок повідомити про причини неявки.

Отже, є кілька підстав для відмови отримання повістки:

якщо у повістці вказані неправильні персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо);

якщо документ вручає не уповноважена особа з відповідним посвідченням;

відсутність печатки або підпису.

Юристи зазначають, якщо на повістці немає обов’язкових реквізитів, то це просто аркуш паперу без жодної юридичної сили.

Неправомірною є практика вручення мобілізаційного розпорядження, яке передбачає негайну відправку, минаючи етап військової підготовки. В такому випадку особа має право оскаржити дії працівників ТЦК та СП.

Нагадуємо, що якщо військовозобов’язаний відмовляється отримати повістку, то уповноважений представник ТЦК складає акт відмови та оголошує про це громадянину.

Акт відмовитися від отримання повістки далі передається керівнику ТЦК, та був вирішується питання притягнення громадянина до адміністративної відповідальності.

У разі, якщо причиною відмови від повістки були незаконні дії працівників ТЦК (відсутність службового посвідчення, повістка не підписана, неналежна форма або заповнена на місці, насильницькі дії представників ТЦК), то громадянин може оскаржити в адміністративному чи судовому порядку своє затримання.

Раніше "Телеграф" писав, що у вересні можуть заборонити мобілізацію ще однієї категорії чоловіків. Через прогалину в законодавстві є можливість мобілізувати юнаків з 18 років.