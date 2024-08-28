В сентябре будут вручать новые повестки: как выглядят и что изменилось

На каждом документе будет QR-код

Кабинет Министров Украины утвердил новый внешний вид повесток, а также процедуру вручения. Нововведения в законодательстве позволяют давать повестки не только лично, но и по почте с описанием вложения.

Постановление Кабмина от 16 августа предусматривает введение повесток, формируемых через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". У них будет такая же юридическая сила, как и повесток на бланках.

В повестке должно быть указано:

наименование должности, собственное имя и фамилию, подпись должностного лица, выдавшего повестку, и дата его подписания — для повесток, оформленных на бланке. Такие повестки скрепляются гербовой печатью;

фамилия и имя руководителя районного (городского) ТЦК или его отдела, дата наложения квалифицированной электронной подписи — для повесток, сформированных с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Обязательно каждая повестка должна быть удостоверена подписью руководителя ТЦК и СП и скреплена гербовой печатью.

Теперь на повестках будет QR-код, который можно сканировать и проверить подлинность документа. Также инновацией станет введение квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путём.

Новый вид повесток

Отметим, что повестки, сформированные с помощью Реестра "Оберег", могут:

централизованно печататься и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

печататься и вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения в распечатанном виде.

Когда повестку, созданную в системе "Оберег", отправляют по почте, на почтовом отправлении обязательно указывается штрих-код оператора почтовой связи, полные ФИО получателя и его адрес.

В описании вложения должно быть подробно указано: название отправки, полные ФИО получателя, его адрес, количество страниц в документе, а также подпись руководителя ТЦК с датой.

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