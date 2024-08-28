"Компромісна сума": "слуга" пояснила, чому підходяща ціна економічної броні 20 тисяч

У "Слузі народу" розповіли, якою має бути оптимальна сума економічного бронювання

Сума економічного бронювання для військовозобов’язаних українців має становити 20 тисяч гривень. Це оптимальна сума, яка дозволить зберегти ключових працівників на підприємствах.

Про це в ефірі "Вечір.LIVE" розповіла нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко. Вона назвала цю суму компромісною та зазначила, що вона вже прописана в основному законопроєкті.

Так, за словами народної обраниці, 20 тисяч гривень, з одного боку, є досить не маленькою сумою. Вона не по кишені кожному українцю, тому навіть із такою сумою "усі поспіль не побіжать бронюватися".

"Генштабу ЗСУ потрібні люди на фронті й справді потрібно мобілізувати працівників", — наголосила Галина Янченко.

З іншого боку, це все ще помірна сума, яка дасть змогу зберегти ключових працівників, без яких робота на підприємстві просто звалиться.

"Наприклад, ключових технологів, без яких неможливе виробництво. Або фінансового директора, або унікального інженера", — додала нардепка.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що для економічного бронювання українці мають офіційно заробляти 34-35 тисяч гривень на місяць. Але таку високу заробітну плату наразі отримують практично одиниці.

Також Телеграф розповідав про те, що деяким компаніям в Україні дозволили бронювати до 100% співробітників. У Мінцифри наполягають, що вони допомагають відновлювати інфраструктуру після атак Росії.