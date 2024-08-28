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"Ніде немає таких зарплат": що не так з економічним бронюванням, пояснив експерт

Автор
Кароліна Терещенко
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Відстрочка від мобілізації
Відстрочка від мобілізації. Фото Колаж "Телеграфу"

На бронь зможуть претендувати далеко не всі

Уряд України планує запровадити економічне бронювання, про яке говорять з початку року. Однак, щоб його отримати, українцеві потрібно офіційно заробляти не менше 34-35 тисяч гривень у місяць.

Що не так з економічним бронюванням, розповів економічний аналітик Павло Себастьянович в ефірі День.LIVE. За його словами, бронь отримають одиниці.

Експерт зазначає, що зарплати, потрібні 35 тисяч для економічного бронювання, в Україні майже ніхто не заробляє. А зарплатня в регіонах всього 9-12 тисяч гривень.

"У Києві може в якійсь "айтішній" компанії програмісти можуть заробляти такі гроші (34 тис. грн, — ред.), топ-менеджери, працівники банків, у державних структурах чи чиновники", — розповідає Себастьянович.

Також аналітик висловив недовіру до здатності українських чиновників ухвалювати правильні рішення щодо мобілізації та рекрутингу.

Нагадуємо, що наразі у Верховній Раді є три основних концепції економічного бронювання:

  • сплата спеціального збору за бронювання працівників (20 тис. грн щомісяця за кожного такого працівника);
  • бронювання на підставі заробітної плати (не менше 35 тис. грн плюс 20 тис. військового збору);
  • змішана модель бронювання.

За прогнозом голови комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, економічне бронювання приноситиме державі від 200 млрд грн в рік.

"Це надасть, як бізнесу, так і державі, головне — передбачуваність. Бізнес зможе прогнозувати свою діяльність, матиме передбачуваність, матиме гарантію того, що він зможе надалі працювати. А держава матиме гарантію того, що забезпечення наших військових так само буде сталим та безперебійним", — зазначив Наталуха.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося чоловіків, які за деякими сімейними обставинами не призивають до армії.

Теги:
#Мобілізація #Бронь від мобілізації #Економічна бронь