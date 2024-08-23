Мережа АЗС шукає кухарів по всій Україні: обіцяють "швидке бронювання" співробітників

На заправку потрібні як старші кухарі, так і просто кухарі

Національна мережа заправок UPG шукає кухарів по всій Україні. Крім зарплати від 15 до 35 тисяч гривень, пропонують бронь від мобілізації.

Оголошення з пошуком вакансій розмістили на порталі OLX. Кухарі потрібні як на заправки по Києву, так і в селах в інших регіонах.

Вакансії сказано, що працевлаштування офіційне і є всі соціальні гарантії по КЗпП. На місяць виходить від 7 до 8 робочих змін, а графік пропонують 1/3. На АЗС є кімната для обіду та відпочинку, а також душова. Безкоштовно надають робочу форму та роблять знижку на харчування.

Від кандидата вимагають профільну освіту (не обов’язково), досвід роботи від року, а також бути порядним, відповідальним та швидко готувати.

У вакансії також зазначено, що є "швидке бронювання співробітників". Але як саме відбувається ця процедура в оголошенні не сказано. Варто зазначити, що для офіційного працевлаштування чоловікові необхідно надати, зокрема, військово-обліковий документ (військовий квиток або приписне). Роботодавець перевірить, чи перебуває кандидат на обліку у ТЦК чи інших органах.

АЗК UPG набирає кандидатів для роботи у Києві та області (Виноградар, село Щасливе, село Чубинське, Борщагівка, смт Чабани), у Тернополі, Дніпрі, Рівному, Луцьку, Одесі, Коростені.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловікам пропонують цікаву роботу. Крім зарплати 28 тисяч гривень обіцяють бронь від мобілізації.