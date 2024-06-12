Економічному бронюванню бути? У Раді зареєстрували законопроєкт: як це працюватиме

Передбачається, що сплачуватиме підвищений збір буде не працівник, а саме бізнес

В Україні все ж таки можуть запровадити економічне бронювання від мобілізації. В Раді зареєстрували відповідний законопроєкт 11331.

Про це повідомив нардеп, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, який є одним із авторів документу. Подробиці повідомили в LB.ua.

"У законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", – пояснив він.

За його словами, кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн на місяць за працівника — має можливість його забронювати. Нардеп додав, що сплачуватиме підвищений збір буде не працівник, а саме бізнес.

Дмитро Наталуха повідомив, що нардепи подадуть два альтернативних законопроєкти. Обидва вони будуть включати як модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис грн, так і змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП. Що стосується останніх, то вони можуть забронюватись, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоток заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін.

Наразі це лише законопроєкт. Чи будуть вони прийняті поки говорити зарано.

Раніше "Телеграф" писав, що запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації навряд чи спрацює так, як того хочуть її ініціатори. У переважній більшості країн, де свого часу намагалися впровадити подібну ідею, вона не спрацювала. Таку думку висловив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.