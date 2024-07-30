Уряд спростив бронювання перевізників: треба виконати лише 2 умови

Тепер, щоб відповідати статусу критично важливого підприємства, треба виконати лише 2 умови

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спростило процедуру отримання статусу критично важливого підприємства для перевізників. Тепер компаніям достатньо відповідати двом з семи критеріїв, замість трьох, як було раніше. Це полегшує процес подання документів для бізнесу.

За словами заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача, за півтора роки дії механізму бронювання надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності. З них лише 40 у 2023 році.

Тому Міністерство внесло зміни до наказу №303, які розширюють перелік підприємств, що можуть подаватися на визнання критичними. Тепер він включає перевізників, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції. Також, компанії, які почали діяльність у 2023 та 2024 роках, теж отримали можливість подаватися.

Важливою зміною є скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів. Це дозволить компаніям швидше реагувати на дефіцит кадрів.

Отже, основні зміни:

дозволили перевізникам, що здійснюють нерегулярні перевезення та тих, що працюють на автостанціях, подаватись на бронювання; нові компанії, які лише нещодавно зареєстровані, також мають шанс бути визнаними критично важливими; тепер працівник, якого треба забронювати, не обов’язково повинен працювати на фірмі понад 180 днів.

Нововведення набудуть чинності після того, як акт зареєструє Мінюст. Однак, варто зазначити, що фізичні особи-підприємці (ФОП) все ще не можуть отримати статус критичного підприємства. Для розв'язання цієї проблеми потрібні зміни до законодавства.

Раніше "Телеграф" писав, що на Прикарпатті перевізника оштрафували на 68 тис. грн. Його водії відзначились майже рекордним перевантаженням фури.