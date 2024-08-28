"Компромиссная сумма": "слуга" объяснила, почему подходящая цена экономической брони 20 тысяч

В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть оптимальная сумма экономического бронирования

Сумма экономического бронирования для военнообязанных украинцев должна составлять 20 тысяч гривен. Это оптимальная сумма, которая позволит сохранить ключевых работников на предприятиях.

Об этом в эфире "Вечер.LIVE" рассказала нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко. Она назвала эту сумму компромиссной и отметила, что она уже прописана в основном законопроекте.

Так, по словам народной избранницы, 20 тысяч гривен, с одной стороны, достаточно не маленькая сумма. Она не по карману каждому украинцу, поэтому даже с такой суммой "все подряд не побегут бронироваться".

"Генштабу ВСУ нужны люди на фронте и действительно нужно мобилизовать работников", — подчеркнула Галина Янченко.

С другой стороны, это все еще умеренная сумма, которая даст возможность сохранить ключевых работников, без которых работа на предприятии просто рухнет.

"Например, ключевых технологов, без которых невозможно производство. Или финансового директора, или уникального инженера", — добавила нардеп.

Напомним, что ранее речь шла о том, что для экономического бронирования украинцы должны официально зарабатывать 34-35 тысяч гривен в месяц. Но такую высокую заработную плату сейчас получают практически единицы.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что некоторым компаниям в Украине разрешили бронировать до 100% сотрудников. В Минцифры настаивают, что они помогают восстанавливать инфраструктуру после атак России.