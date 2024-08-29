Не віддавайте дітей в "яслі": як правильно назвати українською заклад, де доглядають за малюками

Вивчайте солов'їну разом з "Телеграфом"

Багато українців, які раніше користувалися російською мовою, тепер активно працюють над тим, щоб покращити свої знання української. Вони починають розмовляти рідною мовою вдома, на роботі та в публічних місцях, проте і досі у розмові чи письмі можна почути суржик, або російську кальку, зокрема, це стосується слова "яслі".

"Телеграф" розповість, як правильно вживати це слово. А також про те, чим його ліпше замінити.

Звернемо вашу увагу, що слово "яслі" – це калька з російської мови . В українській мові правильним буде слово ясла.

"Ясла дитячі – заклад, в якому здійснюється догляд і виховання дітей до трьох років", — йдеться в Академічному тлумачному словнику української мови СУМ.

Приклади в літературі

Галя схудла й зблідла, до ночі засиджуючись в майстерні над проєктом міського мікрорайону, де має бути все — житлові будинки, школи, кіно, торговельний центр, сквери, дитсадки та ясла (Леонід Первомайський, Дикий мед, 1963, 4);

Мала сестра дітей у артільних яслах пильнує (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 48);

пильнує (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 48); Правління вирішило збудувати перш над усе пекарню, дитячі ясла (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 459).

Раніше "Телеграф" писав, як називають комаху "кузнєчік" українською мовою в різних регіонах.