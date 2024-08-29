"Гелікоптер" или "гвинтокрил"? В чем разница и как правильно называть вертолет на украинском

Значения слов "гвинтокрил" и "гелікоптер" абсолютно разные

В украинском языке как только не называют вертолет: и "гвинтокрил", и "гелікоптер" и просто "вертоліт". Кто-то утверждает, что некоторые из этих слов — калька с русского языка, другие говорят наоборот — попытка создать исконноукраинское слово.

На портале "Межа" объяснили разницу между этими словами. Оказывается "гвинтокрил" и "гелікоптер" вовсе не являются синонимами — это два совершенно разных летательных аппарата.

"Гелікоптери" — это летательные аппараты тяжелее воздуха, у которых есть поворотные крылья или лопасти винтов. Именно они поднимают аппарат, вращаясь вокруг вертикальной мачты — несущего винта. По другому их еще называют "роторкрафты".

Большинство аппаратов, которые показывают в фильмах, играх или есть у военных — это именно "гелікоптери" или "вертольоти". Взлет, нахождение и перемещение в воздухе у них происходит за счет несущего винта. Они бывают разных типов и модификаций.

"Гвинтокрили" або "ґвинтокрили" — это что-то вроде смеси самолета и вертолета, у которой есть и несущий винт, и крылья. В этом случае несущий винт используется для вертикального взлета и посадки, а пропеллеры или реактивные двигатели отвечают за перелет.

"Гвинтокрили" были экспериментальными машиными и создано их было очень мало. К примеру, Fairey Rotodyne был создан в единственном экземпляре английской компанией Fairey Aviation. В СССР было создано четыре экземпляра "гвинтокрила" Ка-22, который оказался крайне сложным в управлении. С 50-х годов прошлого столетия "гвинтокрили" больше не производят и сейчас в небе увидеть их невозможно.

Следовательно, следует запомнить, что в украинском небе или иностранных фильмах летают исключительно "вертольоти" или "гелікоптери".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в украинском языке не существует слова "ясли". Как же тогда правильно называть место, где ухаживают за малышами?