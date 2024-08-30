Бірюзова вода, безкоштовні пляжі та не тільки: за 3 години їзди від Києва розташовані українські "Мальдіви" (фото)

Місце вабить красою природи

В Україні існує чимало чудових місць, які варті нашої уваги. Наприклад, у Житомирській області є справжнє диво природи, про яке багато хто й не здогадується. Йдеться про мальовничий кар'єр біля селища Дружба в Олевському районі.

Цей гранітний кар'єр серед дивовижної природи вже встигли охрестити житомирськими "Мальдівами". А все через бірюзовий колір води, який є на популярних островах. Тож з кожним роком охочих відвідати це місце стає все більше. "Телеграф" розповість детальніше льше про такий кар'єр.

Що подивитися

Кар'єр з білосніжними скелями простягнувся у Житомирській області. Раніше тут видобували кварцито-піщаник для будівництва. Зараз корисні копалини тут вже не добуваються. Унікальний кар'єр належить Фонду державного майна. Місце стало широко популярним, коли місцеві оператори зняли його квадрокоптером.

Кар'єр — особливо популярний водою бірюзового кольору, глибина якої сягає максимально 30 метрів. Місце оточене білими пісками й глиною, що в сукупності робить його схожим на елітний курорт.

Дружбівський кар'єр, Фото: Omore.city

Власне, туристи і їдуть сюди, щоб зробити світлини на тлі такої краси природи. Нерідко вони беруть з собою намети, щоб залишитися там на кілька днів і сповна насолодитися місцевими пейзажами.

За 15 кілометрів від Дружбівського кар'єру можна приїхати на заказник "Камінне Село". Його особливість — в об'ємних уламках гірських порід, які з'явилися на рівнинній місцевості.

Заказник "Камінне Село", Фото: news.dks.com.ua

Окремі валуни є настільки великими, що їх почали називати "школою", "церквою", "сільським будинком". Місце повите різними легендами та однозначно вартує уваги.

Як доїхати

Відстань з Києва до Дружбівського кар'єру сягає 235 кілометрів, тож їхати доведеться 3-3,5 години автівкою трасою Е373/М07. Тоді як з Житомира — 150-160 кілометрів і дорога займе близько 2 годин. Найпростіший спосіб — поїхати на кар'єр авто.

Однак можна дістатися й громадським транспортом, хоч це буде і складніше. Доведеться витратити значно більше часу. Якщо ви їхатимете з Києва, тоді потрібно дістатися приміським потягом до Коростеня. Там вас очікує пересадка на електричку до Олевська.

Дружбівський кар'єр, Фото: blog.pokupon.ua

Вийти потрібно на станції Рудня Радовельська, що за 7 кілометрів від селища Дружба, біля якого й розташований кар'єр. Ці 7 кілометрів потрібно пройти пішки. Зверніть увагу, що електричка Коростень-Олевськ курсує всього двічі на день: вранці та ввечері.

А от з інших міст України доведеться їхати власним транспортом, адже сполучення до Рудні Радовельської немає.

Скільки коштує відпочинок

Загалом вхід на територію кар'єру — безкоштовний. Але на місці немає житла, в якому можна зупинитися на кілька днів. Натомість можна взяти з собою намети й розкласти на території. За це не потрібно платити.

Також нещодавно на місці встановили платні куполи з двома ліжками. З них можна насолодитися красою води аквамаринового відтінку та піщаними скелями. Вартість 1 куполу на двоє осіб стартує від 2 з половиною тисяч гривень.

Дружбівський кар'єр, Фото: Журнал "Житомира"

Якщо ви цінуєте комфорт, тоді можете зупинитися в готелях в найближчих населених пунктах. Наприклад, 1 ніч в Олевську обійдеться вам мінімум у 800 гривень. Харчування потрібно оплачувати окремо.

Раніше "Телеграф" розповідав про один варіант відпочинку — на озері Бучак у Черкаській області. Це бюджетно, водночас зможете насолодитися красою природи.