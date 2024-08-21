Його називають "місцем сили": у центрі України "заховано" унікальне озеро із блакитною водою (фото, відео)

Це озеро має глибину близько 30 метрів та заповнюється підземними джерелами

В Україні є безліч дивовижних місць, де можна відпочити та насолодитися природою. Одним із таких куточків є мальовниче озеро Бучак у Черкаській області, яке приваблює своєю красою та чистою блакитною водою.

"Телеграф" розповів, де саме розташоване це озеро, чим воно унікальне й чому його називають "місцем сили". Також ми підказали, як до нього можна доїхати й де залишитися на нічліг.

Озеро Бучак – природна перлина Черкаської області

Цей унікальний природний об’єкт був створений техногенним шляхом в 1974 році. Водойма виникла внаслідок будівництва Канівської ГАЕС та створення водосховища. Через проєкт природа у цьому районі зазнала великих змін, зокрема вирубувалися ліси, а частину села Бучак, що знаходилась у зоні затоплення, було ліквідовано, мешканцям довелося виїжджати.

Одним із наслідків створення цього озера у 1987 році стало затоплення великої площі земель, що призвело до втрати цінних історико-культурних артефактів. Але на місці недобудови з’явилося дивовижне місце, яке може похвалитися неймовірною природою та чистою блакитною водою.

Це озеро ще називають "Блакитним", його глибина становить майже 30 метрів, а наповнюється воно підземними водами, які надають йому гарного бірюзового відтінку. Тут можна відпочити, покупатися та відволіктися від міської метушні.

Озеро Бучак в Черкаській області

Щобільше, територію довкола села Бучак, куди входить і озеро, називають "місцем сили". Поруч біля нього знаходиться Бабина гора, де проводять різні обряди та ритуали, спрямовані на залучення жіночої сили та енергії. Археологи кажуть, що на цих місцях були стоянки первісних людей, є багато знахідок трипільського періоду. А саме водоймище вважають символом перемоги природної стихії над руйнівними діями людей.

Як дістатися до озера Бучак

Дістатися озера може бути складно. Села Бучак як такого вже не існує, залишилося лише кілька будинків, які використовують дачники та рибалки. З Канева, щоб потрапити на водойму, потрібно доїхати спочатку до селища Студенец трасою Р19. Найкраще добиратися своїм транспортом, а потім до озера йти пішки за допомогою навігатора.

Озеро Бучак – як до нього дістатися

Якщо добиратися з Києва, то найкраще спочатку доїхати до Черкас поїздом чи автомобілем, потім доїхати до села Великий Букрин і звідти до озера близько 12 кілометрів. Можна доїхати автостопом або орендованою машиною

Можна взяти намет і залишитися на нічліг в оточенні природи. Якщо такий варіант не підходить, тоді можна зняти готель чи хостел у Каневі або його околицях. Ціни стартують від 500–700 гривень.

Це чудове місце, щоб покупатися та насолодитися спокоєм та тищою. Також ми розповідали про неймовірно красиву "Атлантиду" у Хмельницькій області.