До моря лише три хвилини: українцям пропонують житло за приємною ціною на популярному курорті (фото)

Гостям пропонують 2-х та 3-х місні кімнати

Для українців, які хочуть вирушити до моря та відпочити по бюджетним цінам, надані різноманітні варіанти. На Одещині, наприклад, можна поїхати в курортне селище Санжійка.

"Телеграф" з’ясував, які умови пропонують українцям на цьому курорті. Дізнайтеся, за скільки можна орендувати кімнату та які там будуть зручності.

Відпочинок в Одеській області у 2024 році

На сайті OLX можна знайти оголошення, в якому гостям пропонують орендувати 2-х та 3-х місні кімнати в селищі Санжійка. Воно невелике й розташоване на узбережжі Чорного моря за 35 кілометрів від Одеси, між Чорноморськом та Грибівкою.

Оренда житла у Санжійці у 2024 році

Де відпочити у 2024 році

Головною перевагою є те, що до моря йтиме лише три хвилини, а вартість оренди кімнати з людини становить 250 гривень. На території, як зазначено в оголошенні, є Wi-Fi. У розпорядженні приїжджих буде два санвузли та душові кабіни з гарячою водою, а також дві кухні. У дворі є мангал та місце для відпочинку.

Оренда житла у курортному селищі Санжійка

Відпочинок у Санжійці у 2024 році

"Телеграф" писав раніше, як змінився український курорт "Залізний Порт" за два роки російської окупації. Селище до війни було заповнене туристами.