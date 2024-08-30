Бирюзовая вода, бесплатные пляжи и не только: в 3 часах езды от Киева расположены украинские "Мальдивы" (фото)

Место привлекает красотой природы

В Украине существует немало замечательных мест, которые достойны нашего внимания. К примеру, в Житомирской области есть настоящее чудо природы, о котором многие и не догадываются. Речь идет о живописном карьере возле поселка Дружба в Олевском районе.

Этот гранитный карьер среди удивительной природы уже успели окрестить житомирскими "Мальдивами". А все из-за бирюзового цвета воды, который есть на популярных островах. Так что с каждым годом желающих посетить это место становится все больше. "Телеграф" расскажет подробнее о таком карьере.

Что посмотреть

Карьер с белоснежными скалами протянулся в Житомирской области. Раньше здесь добывался кварцито-песчаник для строительства. Сейчас полезные ископаемые здесь уже не добываются. Уникальный карьер принадлежит Фонду государственных имуществ. Место стало широко популярным, когда местные операторы сняли его квадрокоптером.

Карьер – особенно популярен водой бирюзового цвета, глубина которой достигает максимально 30 метров. Место окружено белыми песками и глиной, что в совокупности делает его похожим на элитный курорт.

Дружбовский карьер, Фото: Omore.city

Собственно туристы и едут сюда, чтобы сделать фотографии на фоне такой красоты природы. Нередко они берут с собой палатки, чтобы остаться там на несколько дней и сполна насладиться местными пейзажами.

В 15 километрах от Дружбовского карьера можно приехать на заповедник "Каменное Село". Его особенность – в объемных обломках горных пород, появившихся на равнинной местности.

Заповедник "Каменное Село", Фото: news.dks.com.ua

Отдельные валуны настолько большие, что их стали называть "школой", "церковью", "сельским домом". Место окутано разными легендами и однозначно стоит внимания.

Как доехать

Расстояние из Киева до Дружбовского карьера достигает 235 километров, так что ехать придется 3-3,5 часа автомобилем по трассе Е373/М07. В то время как из Житомира — 150-160 километров и дорога займет около 2 часов. Самый простой способ – поехать на карьер авто.

Однако можно добраться и общественным транспортом, хоть это будет и посложнее. Придется потратить гораздо больше времени. Если вы будете ехать из Киева, тогда нужно добраться пригородным поездом в Коростень. Там вас ожидает пересадка на электричку в Олевск.

Дружбовский карьер, Фото: blog.pokupon.ua

Выйти нужно на станции Рудня Радовельская, что в 7 километрах от поселка Дружба, возле которого и расположен карьер. Эти 7 километров нужно пройти пешком. Обратите внимание, что электричка Коростень-Олевск курсирует всего дважды в день: утром и вечером.

А вот из других городов Украины придется ехать собственным транспортом, ведь сообщения к Рудне Радовельской нет.

Сколько стоит отдых

В целом вход на территорию карьера — бесплатный. Но на месте нет жилья, в котором можно остановиться на несколько дней. Вместо этого можно взять с собой палатки и разложить на территории. За это не нужно платить.

Также недавно на месте установили платные купола с двумя койками. Из них можно насладиться красотой воды аквамаринового оттенка и песчаными скалами. Стоимость 1 купола на два человека стартует от 2 с половиной тысяч гривен.

Дружбовский карьер, Фото: Журнал "Житомира"

Если вы цените комфорт, можете остановиться в отелях в ближайших населенных пунктах. К примеру, 1 ночь в Олевске обойдется вам минимум в 800 гривен. Питание нужно оплачивать отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал еще об одном варианте отдыха — на озере Бучак в Черкасской области. Это бюджетно, в то же время сможете насладиться красотой природы.