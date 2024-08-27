Втеча Дмитрука та обмін "азовців": Зеленський відповів на два складних запитання

Президент озвучив кроки, які робляться у цих напрямках

Вже прийнято декілька рішень щодо посилення боротьби з незаконним виїздом військовозобов'язаних за кордон. Також правоохоронні органи разом з прикордонниками протягом двох тижнів мають напрацювати додаткові заходи.

Про це під час пресконференції у рамках форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на за питання кореспондента "Телеграфу" Марини Шашко. Вона поцікавилася у голови держави, чи є у нього відповідь на те, чому скандальні та одіозні особи можуть спокійно виїхати з країни, маючи на увазі втечу народного депутата Артема Дмитрука.

"Це виклик, і це велика проблема для нас. Маємо вірити, що буде результат за два тижні, принаймні на папері. Принаймні будемо розуміти, як можна посилити і контроль, і відповідальність", — наголосив він.

Також президент відповів на запитання, чому під час обміну полоненими 24 серпня не було повернуто жодного бійця "Азову". Зеленський зазначив, що є складнощі в поверненні "азовців".

"Для мене було дуже важливо, щоб сім’ї наших героїчних військових, які знаходяться в полоні, розуміли, що відбувається. Є складнощі в поверненні "азовців", різні причини. Є відповідний формат роботи з родинами (полонених. – Ред.). Погоджуються списки", — зазначив глава держави.

Водно час він наголосив, що повернення українських військових саме 24 серпня було збігом, Президент зазначив, що боротьба за кожну людину — це щоденна робота.

Нагадаємо, 25 серпня в Офісі Генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному народному депутату України Артему Дмитруку. За даними слідства, в Одесі він напав на правоохоронця й намагався забрати в нього зброю. Крім того, нардеп напав на військовослужбовця в Києві, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Того ж дня стало відомо, що Дмитрук виїхав за кордон. Як повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник ДПСУ Андрій Демченко, ДБР повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Сам Дмитрук раніше заявляв, що підозру йому не вручали.

Як повідомляв "Телеграф", Дмитрук заявив, що у Європі членів його родини нібито намагалися викрасти. Йдеться про дружину, матір та двох дітей.