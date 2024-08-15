Захисники "Азовсталі", тяжкохворі і не тільки: у СБУ та ГУР розкрили деталі майбутніх обмінів полоненими з РФ

Україна має намір повернути з російського полону всіх своїх громадян, як військових, так і цивільних

Повернення українських захисників із російського полону — це одне із пріоритетних завдань для України, яке поставив президент Володимир Зеленський. Наразі Сили оборони активно працюють над поповненням обмінного фонду, щоб обміняти на російських окупантів якнайбільше своїх людей.

Про це 15 серпня на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, ГУР МОУ, СЗР та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявив голова СБУ Василь Малюк.

"Повернення українських захисників – це надпріоритетне завдання, поставлене Верховним Головнокомандувачем, Президентом Володимиром Зеленським. І це вагома частка нашого функціоналу. Крім того, бійці СБУ успішно працюють, щоб максимально поповнити наш обмінний фонд", — зазначив Василь Малюк.

Також буде розширено переговорну групу, яка від імені Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими займалася підготовкою та проведенням обмінів з Росією. До неї додадуть представників СБУ, ГУР, МВС, ЗСУ, Служби зовнішньої розвідки (СЗР) та омбудсмена.

"Я впевнений, що саме такий варіант дозволить поєднати наші зусилля і більш ефективно боротися за кожного захисника України, щоб повертати їх додому. Саме синергія та поєднання наших зусиль якнайшвидше дасть відповідні плоди", — переконаний Василь Малюк.

Причому йдеться не лише про обмін військовими, а й про обмін цивільними, яких Росія незаконно утримує ще з 2014 року.

На додаток до цього глава СБУ прокоментував операцію спецпризначенців ЦСО "А" СБУ в Курській області, внаслідок якої вдалося взяти в полон 102 російських військових та представників чеченського підрозділу "Ахмат". Він подякував бійцям за виконану роботу.

"Вчора нами проведено філігранну операцію, в результаті якої 102 росіяни потрапили в полон. Ми в перспективі вже думаємо про те, як максимально ефективно скористатися цим, щоб повернути наших захисників додому", — зазначив Глава СБУ.

Зараз із полоненими, яких взяли в Курській області, працюють представники військової розвідки та слідчі СБУ. Вони документують воєнні злочини, скоєні на війні в Україні. Після надання вичерпних свідчень СБУ та ГУР проведуть з окупантами всі передбачені законом процедури й лише після цього українська сторона зможе вести переговори щодо їх обміну з РФ.

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів подробиці повернення українських військовополонених та назвав категорії громадян, яких намагатимуться обміняти насамперед.

"Є сформовані принципи, яких ми намагатимемося дотримуватися. Повертати в першу чергу всіх тяжко поранених і тяжкохворих; всіх жінок; тих, хто перебуває в полоні тривалий термін і чим довше, тим більше зусиль ми докладатимемо для повернення такої людини. Особливу увагу приділяємо питанню повернення всіх, хто був на "Азовсталі". Також докладатимемо максимум зусиль для повернення всіх інших цивільних полонених, які утримуються в Росії останні 10 років. Не будемо забувати про кримських татар та інші групи", — сказав Кирило Буданов і наголосив, що всі рішення, які були сьогодні ухвалені, будуть втілені у життя.

Також "Телеграф" розповідав, що Михайло Подоляк назвав цілі України в Курській області та висловився про обмін полоненими з РФ.