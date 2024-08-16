"Не вірю": Лубінець різко висловився про обмін в форматі "всіх на всіх" з Росією

В майбутніх обмінах необхідно дотримуватися принципу справедливості

Попри успішну операцію українських військ у Курській області РФ, яка неабияк посприяла поповненню обмінного фонду, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не вірить у масштабного обмін "всіх на всіх". Принаймні не у найближчому майбутньому.

Таку заяву він зробив в етері "Радіо Свобода". Омбудсмен також наголосив на постійних зусиллях української сторони ініціювати великі обміни через посередників.

"Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі", — сказав Лубінець.

За словами уповноваженого з прав людини, операція у Курській області дійсно неабияк посприяла поповненню обмінного фонду. Проте, на думку омбудсмена, в майбутніх обмінах необхідно дотримуватися принципу справедливості і в першу чергу добиватися повернення тих, хто знаходиться у полоні найдовше.

"Мені б дуже хотілося, щоб нарешті ми з російською стороною домовилися про принципи проведення обмінів та повернення громадян. Це те, про що ми вчора публічно заявляли на брифінгу. На підставі Женевських конвенцій є дві пріоритетні категорії громадян України, яких нам треба повернути першочергово: це важкопоранені військовополонені та громадяни України, які важкохворі", — мовив Лубінець.

Крім того, хто раніше потрапив у полон, той раніше і виходить, додав омбудсмен.

"У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення — з 2014 року. В нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації та підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права", — пояснив Лубінець.

Крім того, у полоні залишається багато українських жінок, яких також треба міняти у першу чергу.

Щодо конкретних деталей обмінних списків, Лубінець утримався від коментарів, посилаючись на чутливість інформації. Проте він повідомив про рішення створити громадську раду з питань обмінів полоненими, що дозволить родинам полонених та громадським організаціям бути більш залученими до процесу та отримувати актуальну інформацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про останній обмін полоненими. В Україну з російського полону повернули 95 військовополонених. Серед них — воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.