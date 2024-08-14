Розмови про обмін полоненими вже йдуть: Лубінець розповів про незвичайний крок росіян

Росіяни так раніше не робили

Україна та Росія вже провели розмову щодо обміну полоненими. Це сталося на тлі інформації про успішне просування ЗСУ в Курській області.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі єдиного марафону новин. Він зазначив, що це була ініціатива російського омбудсмена Тетяни Москалькової.

"Так, була ініціативна розмова. Я сподіваюся, що, попри публічні заяви російських ЗМІ про те, що росіяни нібито ухвалили рішення призупинити якісь обміни... У нас зараз обмін інформацією відбувається", — сказав Лубінець.

Уповноважений з прав людини додав, що тримає контакт з ООН та Червоним хрестом щодо дотримання прав російських військовополонених, а Україна готова будь-якої миті продовжити обмінні процеси на підставі Женевської конвенції.

Лубінець додав, що через просування ЗСУ в Курській області росіянам довелося виявляти ініціативу щодо обміну полоненими, чого вони ніколи раніше не робили.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області. Тим часом українські журналісти приїхали до Суджі, чим розгромили російську пропаганду, яка стверджує, що місто не перебуває під контролем України.