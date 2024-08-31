"Они наконец-то дома": щемящие фото украинских военнопленных показали в сети

Фото, которые расскажут о русском плене больше, чем любые слова

В сети появились щемящие фото наших военных, которых вернули из российского плена на День Независимости. Бойцы со шрамами на теле, похудевшие, но живые.

Фото опубликовали фотографы Либеровы в Instagram.

"Эти фотографии, надеемся, скажут вам о российском плене больше, чем любые слова. Именно поэтому дни обменов должны быть самым большим праздником для каждого из нас", — пишут фотографы.

По словам фотографов, они не могут рассказать истории наших бойцов или комментировать как-то шрамы и ранения. Но со временем все расскажут обществу, ведь это невозможно забыть.

На фото видно множество травм, шрамов и то, насколько сильно изменились бойцы.

Возвращение всех без исключения наших ребят домой — приоритет сейчас. Поэтому для этого следует прилагать максимум усилий, чего бы это ни стоило и сколько бы времени ни заняло. Такие события должны объединять и сплачивать украинцев.

В сети пользователи сочувствуют нашим воинам и не могут даже представить, какие пытки они прошли в плену. Некоторые даже пишут, что изменились глаза военных.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время недавней пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о главных сложностях в возвращении "азовцев" из российского плена. Он отметил, что возвращение украинских военных именно 24 августа было совпадением.