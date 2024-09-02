Пройшли ВЛК, а висновок не видають: юрист пояснив, що робити в такому випадку

Зараз не існує статус "обмежено придатний"

Верховна Рада України внесла зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які впливають на порядок проходження військово-лікарської комісії та оформлення її постанов. Відтепер постанови районних і міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в особливий період оформлюються довідкою ВЛК у трьох примірниках.

Усі військовозобов'язані, які раніше були визнані "обмежено придатними" до служби, зобов'язані повторно пройти перевірку ВЛК протягом дев'яти місяців, тобто до 4 лютого 2025 року. Про це повідомив Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Під час дії воєнного стану багато військовозобов'язаних і військовослужбовців проходять ВЛК для визначення придатності до служби. Військові лікарі можуть встановити такі висновки:

придатний до військової служби;

придатний до служби в військових частинах забезпечення, навчальних закладах, медичних та логістичних підрозділах;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку;

тимчасово непридатний до військової служби з необхідністю переогляду.

Висновки комісії ґрунтуються на критеріях, визначених Наказом Міністерства оборони України №402.

Якщо військовозобов'язаного або військовослужбовця не ознайомлюють із результатами огляду, це вважається протиправною бездіяльністю, яка підлягає оскарженню. У таких випадках, за словами Айвазяна, процес оскарження може зайняти певний час.

"На практиці може тривати немало часу", — зазначає Айвазян.

Що робити, якщо не надано висновок ВЛК

Якщо висновок ВЛК не був наданий, необхідно звернутися з рапортом до командира військової частини або подати заяву до начальника районного ТЦК для отримання копії висновку. Також можна направити адвокатський запит, оскільки за його ігнорування передбачена юридична відповідальність.

У разі відсутності відповіді на звернення або запит, бездіяльність можна оскаржити, подавши скаргу до вищого органу або звернувшись із позовною заявою до адміністративного суду.

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