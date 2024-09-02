Що загрожує чоловікам, які не оновили дані влітку або проігнорували повістку

За невиконання обов'язку загрожує не тільки штраф

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Всі військовозобов'язані чоловіки мали оновити свої дані у військкоматах до 16 липня 2024 року.

Ця вимога була встановлена Законом України № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набрав чинності 18 травня. Тих, хто цього не зробив, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

В Офісі омбудсмена нагадали, що керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставлення громадянина до військкомату. Це може статися, якщо ви:

не уточнили адресу проживання, контактні дані або інші персональні дані;

не прибули до ТЦК та СП або інших визначених місць для виконання обов'язків щодо військового обліку;

не повідомили про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

У випадку, коли поліція не зможе виконати завдання щодо адміністративного затримання та доставки громадянина до ТЦК та СП, буде застосовано альтернативний метод повідомлення – поштова відправка повістки.

У разі невиконання військовозобов'язаним вимоги повістки протягом 10 днів, територіальний центр комплектування має право звернутися до суду з позовом про тимчасове обмеження права такого громадянина на керування транспортними засобами до повного виконання ним своїх військових обов'язків.

Крім того, за порушення правил військового обліку, тобто не оновити дані або не з'явитися за повісткою, можуть оштрафувати на немаленьку суму – від 17 до 25 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, хто у вересні може не оновлювати свої дані в ТЦК. В першу чергу це особи, які не є громадянами України. Таким чином, іноземцям, які проживають на території України не потрібно ставати на військовий облік.