Ці категорії чоловіків і жінок можуть пройти ВЛК у вересні: кого це стосується

"Телеграф" розповів, які документи треба мати для повторної комісії МСЕК

З 1 червня почався відлік 9 місяців, протягом яких військовозобов’язані українці, що мають статус "обмежено придатний", повинні пройти перекомісію. Їм будуть надсилати повістки, проте можна прийти у ТЦК й за власним бажанням у вересні, аби потім не виникло проблем.

"Телеграф" розповість про ВЛК для обмежено придатних і кому треба пройти перекомісію.

Варто зазначити, що 9 місяців минають 4 лютого 2025 року. Окрім придатності та непридатності, визначаються категорії, що потребують лікування, а також ті, хто може служити в медичних підрозділах, логістиці, охороні, ТЦК та СП, навчальних закладах, забезпеченні тощо.

Також чоловіки мобілізаційного віку (від 25 до 55 років), яким встановили 2 та 3 групи інвалідності після початку повномасштабного вторгнення також мають пройти повторну комісію. Їм також відводять на це 9 місяців.

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки з інвалідністю 2 і 3 групи у віці від 25 до 55 років повинні пройти перекомісію МСЕК, якщо інвалідність було встановлено після 24 лютого 2022 року. На це їм дається 9 місяців. Зазначимо, що інвалідність не робить людину автоматично непридатною до служби.

Які документи потрібні для проходження МСЕК

- паспорт громадянина України (якщо паспорт громадянина України у формі ID картки — додатково потрібен витяг з реєстру територіальної громади);

- ідентифікаційний код;

- для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка ТЦК і СП про перебування на військовому обліку;

- для людей, яких позбавляли особистої свободи внаслідок війни або інтернували в нейтральних державах — довідка про перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання. Військовозобов'язаний може отримати направлення на медико-соціальну експертизу екстериторіально, звернувшись у будь-яку охорону здоров'я (за місцем проходження лікування або до сімейного лікаря), де йому підготують необхідні документи.

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