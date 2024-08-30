Мобілізація студентів: кого можуть призвати до армії у вересні

Забрати до армії можуть осіб, які вступають на іншу спеціальність

Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Це стосується і студентів, але не всіх.

Призов студентів проводиться відповідно до закону №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Згідно з чинним законодавством, відстрочку від мобілізації мають право отримати:

особи, які навчаються на денній або дуальній формі навчання вищого або професійно-технічного закладу;

здобувають першу вищу освіту;

отримують ступінь, вищий за раніше здобутий.

Також не мобілізують всіх асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, до речі, незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).

Варто зазначити, що на початку вересня всі студенти повинні підтвердити своє право на відстрочку, подавши до військкомату довідку з університету. Цей документ зазвичай видають у деканаті. Якщо не зробити цього до 1 жовтня, відстрочку можуть скасувати.

Студенти не отримають відстрочки, якщо:

навчаються на вечірній або заочній формі;

здобувають не першу вищу освіту;

здобувають освіту, нижчу за наявну;

відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу).

Зауважимо, що під час канікул студенти зберігають право на відстрочку, навіть якщо переходять на наступний курс . Але якщо вони вступають на нову спеціальність, то під час літа їх можуть мобілізувати.

Раніше "Телеграф" писав, чи мають право на відстрочку педагоги. Головна умова – вони мають працювати за основним місцем роботи на ставку не менше 0,75.