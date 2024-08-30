Мобілізація студентів: кого можуть призвати до армії у вересні
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Забрати до армії можуть осіб, які вступають на іншу спеціальність
Під час загальної мобілізації в Україні деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку. Це стосується і студентів, але не всіх.
Призов студентів проводиться відповідно до закону №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Згідно з чинним законодавством, відстрочку від мобілізації мають право отримати:
- особи, які навчаються на денній або дуальній формі навчання вищого або професійно-технічного закладу;
- здобувають першу вищу освіту;
- отримують ступінь, вищий за раніше здобутий.
Також не мобілізують всіх асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, до речі, незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).
Варто зазначити, що на початку вересня всі студенти повинні підтвердити своє право на відстрочку, подавши до військкомату довідку з університету. Цей документ зазвичай видають у деканаті. Якщо не зробити цього до 1 жовтня, відстрочку можуть скасувати.
Студенти не отримають відстрочки, якщо:
- навчаються на вечірній або заочній формі;
- здобувають не першу вищу освіту;
- здобувають освіту, нижчу за наявну;
- відмовляються проходити загальновійськову підготовку (таких чоловіків виключать із вишу).
Зауважимо, що під час канікул студенти зберігають право на відстрочку, навіть якщо переходять на наступний курс. Але якщо вони вступають на нову спеціальність, то під час літа їх можуть мобілізувати.
Раніше "Телеграф" писав, чи мають право на відстрочку педагоги. Головна умова – вони мають працювати за основним місцем роботи на ставку не менше 0,75.