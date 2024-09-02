Прошли ВВК, а заключение не выдают: юрист объяснил, что делать в таком случае

Сейчас не существует статус "ограниченно пригодный"

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", влияющих на порядок прохождения военно-врачебной комиссии и оформление ее постановлений. Теперь постановления районных и городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки в особый период оформляются справкой ВВК в трех экземплярах.

Все военнообязанные, ранее признанные "ограниченно пригодными" к службе, обязаны повторно пройти проверку ВВК в течение девяти месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. Об этом сообщил Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Во время действия военного положения многие военнообязанные и военнослужащие проходят комиссию для определения пригодности к службе. Военные врачи могут установить следующие выводы:

пригодный к военной службе;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях;

непригоден к военной службе с исключением из учета;

временно непригоден к военной службе с необходимостью пересмотра.

Выводы комиссии основываются на критериях, определенных Приказом Министерства обороны Украины №402.

Если военнообязанного или военнослужащего не знакомят с результатами осмотра, это считается противоправным бездействием, которое подлежит обжалованию. В таких случаях, по словам Айвазяна, процесс обжалования может занять некоторое время.

"На практике может занять немало времени", — отмечает Айвазян.

Что делать, если не предоставлен вывод ВВК

Если заключение ВВК не было предоставлено, необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части или подать заявление начальнику районного ТЦК для получения копии заключения. Также можно направить адвокатский запрос, поскольку за его игнорирование предусмотрена юридическая ответственность.

В случае отсутствия ответа на обращение или запрос, бездействие можно обжаловать, подав жалобу в высший орган или обратившись с исковым заявлением в административный суд.

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