Прошли ВВК, а заключение не выдают: юрист объяснил, что делать в таком случае
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Сейчас не существует статус "ограниченно пригодный"
Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", влияющих на порядок прохождения военно-врачебной комиссии и оформление ее постановлений. Теперь постановления районных и городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки в особый период оформляются справкой ВВК в трех экземплярах.
Все военнообязанные, ранее признанные "ограниченно пригодными" к службе, обязаны повторно пройти проверку ВВК в течение девяти месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. Об этом сообщил Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".
Во время действия военного положения многие военнообязанные и военнослужащие проходят комиссию для определения пригодности к службе. Военные врачи могут установить следующие выводы:
- пригодный к военной службе;
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, учебных заведениях, медицинских и логистических подразделениях;
- непригоден к военной службе с исключением из учета;
- временно непригоден к военной службе с необходимостью пересмотра.
Выводы комиссии основываются на критериях, определенных Приказом Министерства обороны Украины №402.
Если военнообязанного или военнослужащего не знакомят с результатами осмотра, это считается противоправным бездействием, которое подлежит обжалованию. В таких случаях, по словам Айвазяна, процесс обжалования может занять некоторое время.
"На практике может занять немало времени", — отмечает Айвазян.
Что делать, если не предоставлен вывод ВВК
Если заключение ВВК не было предоставлено, необходимо обратиться с рапортом к командиру воинской части или подать заявление начальнику районного ТЦК для получения копии заключения. Также можно направить адвокатский запрос, поскольку за его игнорирование предусмотрена юридическая ответственность.
В случае отсутствия ответа на обращение или запрос, бездействие можно обжаловать, подав жалобу в высший орган или обратившись с исковым заявлением в административный суд.
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