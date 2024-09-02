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Позбуваємося русизму "утрировать": кращі українські фразеологізми

Автор
Катерина Шполянська
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Мовна порада
Мовна порада. Фото Freepik

Українська мова має власні влучні слова та вирази

Коли ми хочемо підкреслити, загострити або надмірно виділити якусь ознаку чи характеристику, дехто все ще послуговується російським запозиченням "утрировать". Хоча в українській мові зазвичай варто вживати інші вирази.

Слово "перебільшувати" має питоме українське коріння і походить від прикметника "більший". Воно активно використовується в художній літературі, публіцистиці, побутовому спілкуванні. Наприклад, "Микола перебільшив переваги свого проєкту", "Вона трохи перебільшує свої здібності", "Автор явно перебільшив масштаби проблеми".

На відміну від "перебільшувати", "утрировать" є запозиченням з російської мови. Хоча воно й увійшло в ужиток деяких українців, його використання суперечить нормам української літературної мови.

Крім того, в українській мові є й інші вислови, що передають ідею надмірності, перебільшення. Російською це могло б звучати як "перегнуть палку". Проте, для української цей вираз не є типовим. Натомість маємо:

  • перебрати міру — зробити чогось занадто багато, понад необхідне;
  • перехопити через край — зайти за межі розумного, допустимого;
  • передати куті меду — сильно підсолодити, прикрасити щось надмірно;
  • переборщити — перевищити міру в чому-небудь.

Послуговування власне українськими словами, а не російськими запозиченнями, — важливий аспект мовної культури. Крім того, вживання "утрировать" може призвести до непорозумінь. Адже не всі співрозмовники відразу зрозуміють, що ви маєте на увазі. Натомість "перебільшувати" — зрозуміліше і природніше для українського вуха.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською "вроде". Маємо оригінальні українські слова.

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