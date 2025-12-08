Чим насправді пахне метро: Комаров у Харкові дізнався, що стоїть за фірмовим запахом (відео)

Характерний запах у підземці майже ніколи не зникає

Харківське метро, як і будь-яка підземка світу, пахне особливим чином. Телеведучий Дмитро Комаров в програмі "Світ навиворіт" відповів на питання, чим пахне метро.

Під час знімання програми він побував за лаштунками харківського метрополітену. Головний інженер Ігор Дем'яненко розповів, що запах метро — це запах креозоту. Креозот — це хімічна сполука, на основі нафти. Нею насичують нові шпали під час виготовлення, щоб деревина не псувалась. Але запах з метро не зникає.

Станція "Метробудівників" в Харкові

Як пояснив Дем'яненко, це пов'язано з функціонуванням підземки "коли станція нова, запах дуже відчутний, потім — він трошки провітрюється, але коли проходить заміна шпал, оцей запах, він постійно присутній".

Окрім шпал в метро, креозотом просочують шпали залізниці та дерев'яні стовпи. Зазначимо, креозот для цього використовують аж з 19 століття, до цього був запах гару від паровозів, які були першими потягами. У 20 це стало стандартом. Зазвичай пасажири відчувають тільки легкий запах висихаючих шпал. Сама ж речовина пахне набагато сильніше і має навіть токсичну дію.

