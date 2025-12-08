Її боїться увесь ліс? В заповіднику побачили найменшу сову України (фото)

Важить цей унікальний хижак не більше 80 грамів

У глухих лісах Чорнобильського заповідника живе найдрібніша сова України — сичик-горобець. Це крихітний птах з великими очима, який хоч і виглядає невинно, але є справжнім мисливцем.

Учені повідомили, що знають про 39 місць в заповіднику, де живе сова. Ймовірно що в ньому може мешкати понад 50-60 пар.

Який вигляд має сичик-горобець

Що відомо про птаха

Сичик полює не лише вночі, як більшість сов, а й удень і під вечір. Його здобич — дрібні миші, маленькі птахи та великі комахи. Перед зимою він навіть робить запаси їжі, ховаючи їх у дуплах.

Його тіло завдовжки всього 15,2-17,5 сантиметра, а маса — 50-77 грамів, розмах крил становить лише 35-39 сантиметра.

Живе ця сова переважно у старих дуплах, які залишають після себе дятли. Під такими "квартирами" часто знаходять залишки його обідів. Якщо ж сичик випадково показується вдень або подає голос, дрібні птахи одразу починають його переслідувати та гучно попереджати інших про хижака.

