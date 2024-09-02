Чи можуть мобілізувати після апендициту: юристи дали чітку відповідь

Остаточне рішення приймає ВЛК

В Україні триває загальна мобілізація, до призову підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Однак деякі категорії чоловіків можуть отримати відстрочку від призову за станом здоров'я.

Хто саме не підлягає призову, визначено у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Захворювання органів травлення можуть бути підставою для отримання відстрочки.

Деяких військовозобов'язаних цікавить питання, чи надається відстрочка від мобілізації після проведення операції, зокрема, з видалення апендициту. В українському законодавстві про мобілізацію не міститься прямої норми, яка давала б право на відстрочку у зв’язку з проведенням операції. Про це повідомили юристи на профільному порталі b2bconsult.ua.

Якщо під час проведення військово-лікарської комісії особу визнають тимчасово непридатним до військової служби, вона матиме право на відстрочку. Під час визначення ступеня придатності ВЛК враховуватиме термін, який минув після хірургічного втручання та рекомендації лікарів про необхідність реабілітації після операції.

Під час воєнного стану відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному на термін до двох місяців. За медичними показаннями вона може бути продовжена на термін до двох місяців. Втретє продовження можуть надати також на два місяці. Після закінчення цього терміну військовозобов'язані мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

Раніше "Телеграф" писав, з якими захворюваннями шкіри не призивають на службу в ЗСУ. Важливо, щоб діагноз був підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії.