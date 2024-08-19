Нові правила мобілізації: з якими хворобами не беруть до армії

Діагноз повинен бути підтверджений висновком ВЛК

Нещодавні зміни у законодавстві України щодо мобілізації внесли корективи у процедуру визначення придатності до військової служби. Попри це перелік захворювань, які звільняють від військової служби, залишився чинним.

Так, до армії не беруть з деякими захворюваннями шкіри. Згідно з наказом Міністерства оборони України №262, є підставою для визнання особи непридатною до військової служби такі діагнози, як:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) з вираженою ліхеніфікацією шкіри;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений бляшковий псоріаз, що постійно рецидивує;

псоріатична еритродермія.

За законом з такими захворюваннями не мобілізують. Важливо, щоб діагноз має бути підтверджений медичною документацією та висновком військово-лікарської комісії.

Нагадуємо, що Міністерство оборони України оновило список захворювань, за якими визначається придатність чи не придатність до військової служби. Тепер до армії можуть призвати людей, які мають залежності.

Мова йде про алко- та наркозалежних, якщо у них є легкі розлади. Ймовірно, таких людей не будуть направляти на передову, але їх можуть залучити до виконання завдань в тилових підрозділах. Це може бути виконання різноманітних службових обов’язків, не пов’язаних безпосередньо з бойовими діями, наприклад, логістику чи медичне забезпечення.

Раніше "Телеграф" писав, де потрібно працювати, щоб отримати бронь від мобілізації. Це стосується працівників підприємств, які визнані критично важливими для економіки.