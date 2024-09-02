Могут ли мобилизовать после аппендицита: юристы дали четкий ответ

Окончательное решение принимает ВЛК

В Украине идет общая мобилизация, ей подлежат военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Однако некоторые категории мужчин могут получить отсрочку от призыва по состоянию здоровья.

Кто не подлежит призыву, определено в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Заболевания органов пищеварения могут служить основанием для получения отсрочки.

Некоторых военнообязанных интересует вопрос, предоставляется ли отсрочка от мобилизации после проведения операции, в частности, по удалению аппендицита. В украинском законодательстве о мобилизации не содержится прямой нормы, которая давала бы право на отсрочку в связи с проведением операции. Об этом сообщили юристы на профильном портале b2bconsult.ua.

Если во время проведения военно-врачебной комиссии лицо признают временно непригодным к военной службе, оно будет иметь право на отсрочку. При определении степени годности ВЛК будет учитывать срок, истекший после хирургического вмешательства и рекомендации врачей о необходимости реабилитации после операции.

Во время военного положения отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному на срок до двух месяцев. По медицинским показаниям она может быть продлена на срок до двух месяцев. Третье продление может быть предоставлено также на два месяца. По истечении этого срока военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Ранее "Телеграф" писал, с какими заболеваниями кожи не призывают на службу в ВСУ. Важно, чтобы диагноз был подтвержден медицинской документацией и заключением военно-врачебной комиссии.