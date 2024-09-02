Акцизи зростуть, а ціни на бензин – ні? Експерт дав несподіваний прогноз та назвав цифри

Сергій Куюн оцінив "Телеграфу" можливі наслідки податкової зміни та дещо заспокоїв автовласників

В Україні після збільшення з 1 вересня акцизу на пальне різкого відчутного стрибка цін на вітчизняних автозаправних станціях (на бензин і дизельне пальне) не відбудеться. На це вплинуть кілька ключових факторів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів керівник консалтингової компанії "А-95", експерт з енергетичних питань Сергій Куюн.

— Ми не очікуємо подорожчання ані бензину, ані дизелю. Адже закладається невелике підвищення акцизу на 1,5 гривні — 2 грн за один літр у грошовому еквіваленті. Крім того, трейдери завезли дуже багато пального в Україну зі старим акцизом, яке буде реалізовуватися ще протягом всього вересня.

Окрім того, склалася сприятлива світова кон'юктура: ціни на нафту трохи просіли. Тому все це дозволить компенсувати в ціні збільшення податкової складової, компенсувати зменшення закупівельної вартості і тими запасами, що є, — зазначає експерт.

Коментуючи прогноз Національного банку України щодо зростання цін на пальне на 9% на роздрібному ринку до кінця цього року, Сергій Куюн подивувався і наголосив: "Кажуть, що в НБУ напрогнозували 9% зростання, але я не знаю, звідки у них взявся такий прогноз".

У той же час, як додав енергоексперт, скраплений газ на АЗС буде дорожчати. А серед головних причин він виділив наступні:

— більш суттєве підвищення акцизу, ніж на бензин й дизель (розрахунково 5,2 грн/л);

— обмеженість потужностей для зберігання (неможливість створення великих запасів).

— Подорожчання вже розпочалось у серпні, ціни додали трохи менше гривні. Очікуємо, що середня вартість автогазу у вересні зросте до 33 грн/л. Проте економічна ефективність скрапленого газу відносно бензину зберігається, — пояснив він.

Водночас, як підсумував Сергій Куюн, вже у вересні цього року державний бюджет після підвищення акцизу на пальне отримає додатково близько 2,8 млрд грн, які будуть спрямовані на фінансування оборони.

Як повідомлялось, починаючи з вересня-2024, ставки акцизу на бензин зростуть із 211,5 євро до 242,6 євро.

Ставки на дизельне паливо (ДП) зростуть із 139,5 євро до 177,6 євро.

Ставки на автогаз збільшаться з 52 до 148 євро.

При цьому відповідний закон встановлює графік щорічного збільшення акцизів. Ціни зростатимуть протягом чотирьох років.

До 2028 року на основні види палива встановлять такі ставки акцизного податку:

на бензини 359 євро за 1000 літрів,

на газойлі (дизельне паливо) – 330 євро за 1000 літрів,

на скраплений газ – 250 євро за 1000 літрів.

Раніше "Телеграф" також писав, що не всі експерти негативно оцінювали підвищення акцизів на пальне в Україні. Наприклад, Сергій Куюн вважав, що це підвищення — цілком логічне і закономірне. І взагалі — державі уже давно час почати заробляти на автогазі, адже це прямий шлях до зміцнення обороноздатності країни.