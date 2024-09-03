В Украине могут значительно поднять налоги: Гетманцев рассказал когда и что изменится

От начальной версии в документе осталось не так много

Законопроект об изменениях в налоговый кодекс, который был значительно изменен по сравнению с первоначальной редакцией версией 11416-д, может быть принят уже совсем скоро. Вполне возможно, что уже в октябре Украина будет с новыми налогами.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. По его словам, все, что зависит от парламента, для этого уже делается. 29 августа парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал к одобрению в первом чтении законопроект № 11416-д.

При этом Гетманцев подчеркивает, что от начальной версии в документе осталось не так много.

"Осталась, в частности, норма о повышении военного сбора с 1,5% до 5%; 1% военного сбора с плательщиков единого налога 3-й группы; 10% от минимальной заработной платы в месяц для ФЛП-плательщиков единого налога 1-й, 2-й и 4-й групп. Это что касается военного сбора", — рассказал он.

Также изменения затронули норму о повышение ставки налога для финансовых учреждений, отличных от банков, с 18% до 25%.

"Минфин и Нацбанк хотели ввести этот налог с 2024 года. Мы не согласились. В результате налог начнет взиматься по результатам работы банков в 2025 году и дальше", — объяснил Гетманцев.

Предусмотрено установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом (за каждую АЗС). В частности, в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов топлива; 30 тыс. грн при реализации исключительно сжиженного газа; 45 тыс. грн – если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализуемого топлива в течение месяца составляет 50% и более.

Также предусмотрено установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом (за каждую АЗС). В частности, в размере 60 тыс. грн при реализации двух и более видов топлива; 30 тыс. грн при реализации исключительно сжиженного газа; 45 тыс. грн – если доля реализации сжиженного газа в общем объеме реализуемого топлива в течение месяца составляет 50% и более.

Для АЗС, где параллельно осуществляется торговля алкоголем и табаком, установлены более высокие ставки. 80 тыс. грн – в случае реализации двух и более видов топлива; 40 тыс. грн – в случае реализации исключительно сжиженного газа; 60 тыс. грн – если доля газа в общем объеме реализуемого топлива составляет 50% и более. Кроме того, добавляет Гетманцев, законопроектом предусмотрено изменение налогового периода с квартального на месячный для представления в контролирующие органы налогового расчета сумм доходов.

"Юридически – это вторая редакция. Промежуточные версии были на уровне разговоров, проектов, консультаций. Я лично в течение августа ежедневно встречался с бизнесом для консультаций. Встретился фактически со всеми известными бизнес-ассоциациями и экспертами. Встречи мы организовывали совместно с Минфином на базе нашего парламентского комитета. Все замечания и предложения мы слышали и проговаривали", — сказал он.

Отмечается, что нормы о 5% от дохода по продаже одного объекта недвижимости за год; 15% от стоимости покупки нового авто; 30% от стоимости реализуемых ювелирных изделий; 5% стоимости банковских металлов при покупке у банков в финальную редакцию не вошли и, по мнению Гетманцева, снова появится не смогут из-за низкого фискального потенциала.

Напомним, ранее мы писали о том, что цены в Украине полетят вверх, но не из-за акцизов.