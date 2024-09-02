Ціни в Україні полетять вгору, але не через акцизи: названо дві важливі причини

Економіст Олег Пендзин оцінив "Телеграфу" ситуацію з ціноутворенням та відповів, чи зануриться країна в гіперінфляцію

В Україні до кінця року роздрібні ціни на деякі продукти будуть зростати не лише після підвищення податків та акцизів на пальне з 1 вересня. На цінову динаміку впливають ще кілька суттєвих факторів.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів економіст, виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин.

— В дійсності роздрібні ціни залежать від багатьох факторів. Чогось все це зводять тільки до ціни на пальне і податків, які додатково введені для фізичних осіб-підприємців. Але у реальній дійсності складових, які впливають на ціноутворення, є надзвичайно багато.

По-перше, це як мінімум наявність ресурсу і його базова ціна. Тобто, наскільки великим буде врожай цього року і наскільки він буде дорогим. Ми вже знаємо, що цьогоріч врожай зернових буде на 10 мільйонів тонн меншим, ніж минулого року. Однозначно це вплине на ціноутворення. Це вплине на кормову базу. Тому що власне сильно зменшились обсяги кукурудзи. А кукурудза це — комбікорм. Комбікорм же — це молоко і м'ясо. Таким чином вже рахуйте, що здорожчення комбікормів автоматично потягне за собою здорожчення молока і м'яса.

По-друге, точно гарантовано ми знаємо, що цього року будуть проблеми з електрикою та енергопостачанням. Це однозначно буде додавати до ціни товару на переробці аграрної продукції тощо.

Тобто доля пального (при формуванні ціні. — Авт.), яка збільшується по вартості на 1 гривню при середній ціні в 58 грн/літр, повірте, жодним чином не буде впливати на остаточну вартість товару. Буде інша купа чинників. І то я абсолютно впевнений, що загальний обсяг росту цін до кінця поточного року буде не більшим 5%, — зазначає він.

При цьому експерт виключає ймовірність гіперінфляції (ріст цін, який виходить з-під контролю. — Авт.) в Україні з огляду на всі чинники, що тиснуть на бізнес. Про що раніше лякали деякі експерти перед черговим підвищенням податків з акцизами і так далі.

— У нас в Україні було 27% інфляції в 2022 році, коли розпочалася широкомасштабна війна, коли повністю була розвалена вся система постачання товарів і послуг, коли були купи біженців, які не знали куди тікати. І у той жахливий момент, в той жахливий рік, у нас інфляція була на рівні 27%. Тож яка гіперінфляція до кінця 2024 року?! Звідки вона візьметься? Тому, звичайно, прогнозові показники щодо росту цін, які раніше розраховували Нацбанк з урядом (8,2%-9,7%. — Авт.), будуть витримані, — заспокоює експерт.

Як повідомлялось, на тлі масових відключень світла в Україні бізнес зіштовхнувся з низкою проблем. Особливо це зачепило мережі супермаркетів, яким доводиться витрачати величезні кошти на придбання та заправку генераторів.

Також "Телеграф" писав, що декілька місяців поспіль ціни на оренду квартир у Києві радували своєю відносною стабільністю, проте вже на початку осені вони почали стрімко зростати. У деяких районах столиці орендоване житло подорожчало одразу на кілька тисяч гривень, і це ще не межа.