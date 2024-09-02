Це треба було зробити давно: експерт про підвищення акцизів на пальне

Один вид пального здорожчає на понад 5 гривень

Попри те, що експерти прогнозували ріст цін на пальне з 1 вересня, жодного підвищення на стелах вітчизняних АЗС ми так і не відчули. А все через те, що проголосований у другому читанні законопроєкт про підвищення акцизів до початку осені так і не був підписаний Президентом.

Та цю ситуацію виправили — Проєкт закону повернуто з підписом Президента. Про це свідчить оновлена інформація в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

Що зміниться і якими будуть ціни на заправках?

Згідно з прогнозованим графіком підвищення акцизів, з 1 вересня ставка податку на бензин та газ підвищиться не дуже суттєво, лише на автогаз — у три рази. Зокрема, ставка на бензин зросте з 213,5 до 242,6, дизель — зі 139,5 до 177,6 євро, а на LPG — з 52 до 148 євро.

Графік підвищення акцизів, скриншот з законопроєкту

Далі акцизи будуть підвищувати раз на рік, поки до 1 січня 2028 року вони не досягнуть таких показників:

бензин — 359 євро;

дизель — 330 євро;

газ — 250 євро.

Що кажуть експерти

Як розповідав у коментарі "Телеграфу" Артем Куюн, аналітик Консалтингової групи А-95, автогаз у результаті підвищення акцизів здорожчає найбільше — на 5,5 гривень за літр. А подорожчання дизельного пального та бензину українці спочатку навіть не відчують, адже цінники на стелах підвищаться на 1,8-2 гривні та 1,5 гривні відповідно.

Проте є ймовірність того, що українці можуть і зовсім не відчути здорожчання бензину та дизелю. Причина полягає у тому, що у світі сильно знизилась вартість нафти, відповідно і закупівельні ціни на пальне зменшились. Це дає можливість гуртовикам компенсувати підвищення податку у ціні.

Артем Куюн загалом позитивно оцінює підвищення акцизів. Він вважає, що це потрібно було зробити давно. "Державі потрібно врешті-решт почати заробляти на автогазі", — розповідав експерт журналістам "Телеграфу". Річ в тім, що підвищення акцизів спрямовуватимуть лише на покращення обороноздатності країни. І це потрібно "розглядати як своєрідний "донат на армію", а не чергове навантаження на гаманці українців, вважає фахівець.

Та не всі представники влади та експерти з ринку пального з ним погоджуються. Зокрема, народна депутатка Ніна Южаніна вважає, що цей законопроєкт створений для лобіювання інтересів великого бізнесу, і, у разі якщо його ухвалять, малі АЗС можуть зникнути з ринку. Експерт з паливного ринку Леонід Косянчук вважає, що робити таке навантаження на українців, які живуть і так в дуже непростий час, — неправильно. І було б ще пів біди, якби ми достеменно знали, куди підуть ці 20 млрд, які влада планує виручити за допомогою акцизів. Виникають сумніви, що ці гроші у результаті реально отримає армія.

З яких цін стартував вересень

Востаннє оновлювали ціни на стелах АЗС 30 серпня і тоді вони були такими (за інформацією Консалтингової групи А-95):

Раніше "Телеграф" писав, що АЗС оштрафували на рекордну суму. Здавалось, що ця схема "навару" уже в минулому, але ні.