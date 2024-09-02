Дружина-бібліотекарка та донька з американським громадянством: як виглядає сім'я Лаврова, якого вже "поховали" у мережі

Що відомо про дружину та дочку брехливого глави МЗС РФ Сергія Лаврова

Днями в мережі з’явилися чутки про можливу смерть глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це сталося після двозначних натяків постійного представника України при ООН Сергія Кислиці у соцмережі Х. Пізніше ці чутки було спростовано — Лавров виступив перед студентами Московського університету. Проте інтерес до його особистості помітно зріс.

У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають дружина та єдина дочка Лаврова, чим вони займаються та як живуть.

Дружина Лаврова — що про неї відомо

Про дружину публічного діяча Сергія Лаврова відомо небагато. Її звуть Марія, вона народилася 4 квітня 1950 року у Москві. Зараз їй 74 роки, і вона все життя залишається в тіні чоловіка-міністра. Також відомо, що майбутня дружина глави МЗС РФ Марія після закінчення школи вступила до Московського педагогічного інституту, де здобула філологічну освіту. Є інформація, що дружина Лаврова свого часу працювала в бібліотеці Постійного представництва РФ при ООН.

У шлюбі Лаврова та його дружини Марії народилася єдина дочка, яку назвали Катериною. Вона має американське громадянство і після заміжжя носить прізвище Винокурова.

Катерина Винокурова — донька Лаврова та дружина російського бізнесмена

Дочка Лаврова Катерина народилася у Нью-Йорку 1982 року, зараз їй 42 роки. Відомо, що вона закінчила школу в США, здобула освіту в Колумбійському університеті, де вивчала політологію. Також здобула диплом магістра з економіки в Лондоні. Проте виходити заміж за іноземця і жити на Заході не захотіла.

Дочка Лаврова повернулася до Москви і спочатку працювала директором російського відділення британського аукціонного дому Christie’s, який займається продажем антикваріату та предметів мистецтва. Пізніше Катерина заснувала свій бізнес — компанію Smart Art, яка займається просуванням та розвитком предметів мистецтва та є посередником між колекціонерами та художниками.

У 2010 році Катерина одружилася з російським бізнесменом Олександром Винокуровим, з яким познайомилася в 2008 році в Лондоні, і який має не тільки російське, а й ізраїльське громадянство. У пари народилося двоє дітей — 2010 року син, а 2013 — дочка.

Дочка Лаврова із чоловіком жили в Росії, як мінімум, до санкцій Заходу. Однак вона зі своїм американським громадянством, а її чоловік із ізраїльським, можуть запросто виїжджати за межі Росії, як і їхні діти.

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