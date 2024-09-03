Ви робите ці помилки, навіть не замислюючись: як уникати "масляного масла" в мовленні

Іронія полягає в тому, що плеоназми настільки "правдиві", що їх важко заперечити

В українській мові існує цікавий феномен, який лінгвісти називають плеоназмом. Це особливий різновид мовленнєвих помилок, що полягає в надмірному дублюванні змісту в межах одного словосполучення чи вислову.

Це мовний зворот, у якому значення одного слова повторюється в іншому, створюючи надмірність. На перший погляд, такі конструкції можуть здаватися логічними, але при уважному розгляді стає зрозуміло, що вони лише повторюють те, що вже було сказано, без додаткової інформації.

Найяскравіші приклади плеоназмів

Ось кілька найпоширеніших плеоназмів, на які можна натрапити в повсякденному мовленні:

Вечірній захід сонця — сонце завжди заходить ввечері, тож додаткове уточнення непотрібне.

— сонце завжди заходить ввечері, тож додаткове уточнення непотрібне. Неочікуваний сюрприз — суть сюрпризу полягає в його несподіваності, тож слово "неочікуваний" є зайвим.

— суть сюрпризу полягає в його несподіваності, тож слово "неочікуваний" є зайвим. Долоні рук — чи існують долоні інших частин тіла? Це уточнення лише повторює те, що вже очевидно.

— чи існують долоні інших частин тіла? Це уточнення лише повторює те, що вже очевидно. Підійматися вгору, падати вниз — рух у цих напрямках є логічним, тож уточнення є зайвим.

— рух у цих напрямках є логічним, тож уточнення є зайвим. Неприємний інцидент — інцидент за визначенням є неприємною подією, тому додаткове пояснення недоречне.

— інцидент за визначенням є неприємною подією, тому додаткове пояснення недоречне. Майбутні перспективи — перспективи завжди стосуються майбутнього, тож слово "майбутні" тут зайве.

— перспективи завжди стосуються майбутнього, тож слово "майбутні" тут зайве. Колега по роботі — колеги бувають тільки по роботі, в інших сферах це називається інакше.

Чому важливо уникати плеоназмів

Вживання плеоназмів може свідчити про недостатню мовну культуру або невміння чітко висловлювати свої думки. Вони роблять мову громіздкою, неефективною та відвертають увагу від головного змісту повідомлення.

Раніше "Телеграф" пояснював, що таке дашборд і як правильно сказати це слово українською. Обирати відповідний термін слід залежно від контексту.