Вы совершаете эти ошибки, даже не задумываясь: как избегать "масляного масла" в речи

Ирония заключается в том, что плеоназмы настолько "истинны", что их трудно отрицать.

В украинском языке есть интересный феномен, который лингвисты называют плеоназмом. Это особая разновидность речевых ошибок, заключающаяся в чрезмерном дублировании содержания в пределах одного словосочетания или изречения.

Это оборот речи, в котором значение одного слова повторяется в другом, создавая избыточность. На первый взгляд такие конструкции могут казаться логичными, но при внимательном рассмотрении становится понятно, что они лишь повторяют то, что уже было сказано, без дополнительной информации.

Самые яркие примеры плеоназмов

Вот несколько самых распространенных плеоназмов, которые можно встретить в повседневной речи:

Вечірній захід сонця — солнце всегда садится вечером, поэтому дополнительное уточнение не нужно.

— солнце всегда садится вечером, поэтому дополнительное уточнение не нужно. Неочікуваний сюрприз — суть сюрприза заключается в его неожиданности, поэтому слово "неожиданный" лишнее.

— суть сюрприза заключается в его неожиданности, поэтому слово "неожиданный" лишнее. Долоні руки — существуют ли ладони других частей тела? Это уточнение лишь повторяет то, что уже очевидно.

— существуют ли ладони других частей тела? Это уточнение лишь повторяет то, что уже очевидно. Підійматися вгору, падати вниз — движение в этих направлениях логично, поэтому уточнение лишнее.

— движение в этих направлениях логично, поэтому уточнение лишнее. Неприємний інцидент — инцидент по определению неприятное событие, поэтому дополнительное объяснение неуместно.

— инцидент по определению неприятное событие, поэтому дополнительное объяснение неуместно. Майбутні перспективи — перспективы всегда касаются будущего, так что слово "будущие" здесь лишнее.

— перспективы всегда касаются будущего, так что слово "будущие" здесь лишнее. Колега по роботі – коллеги бывают только по работе, в других сферах это называется иначе.

Почему важно избегать плеоназмов

Употребление плеоназмов может свидетельствовать о недостаточной языковой культуре или неумении четко выражать свои мысли. Они делают речь громоздкой, неэффективной и отвлекают от главного содержания сообщения.

Ранее "Телеграф" объяснял, что такое дашборд и как правильно сказать это слово на украинском. Выбирать подходящий термин следует в зависимости от контекста.