"Добрий день" чи "Доброго дня": як правильно вітатись українською

Лише 1 варіант правильний

Вітання в українській мові — це не просто формальність, а важлива частина нашої культури та спілкування. Часто виникають суперечки щодо правильності тих чи інших форм привітань.

Особливо це стосується вживання "добрий" чи "доброго" у поєднанні зі словами "ранок", "день" і "вечір". Мало хто знає, але лише один з варіантів привітань — правильний. Про це розповідає у своєму блозі редакторка Ольга Васильєва.

Правильні привітання українською

В українській мові традиційно використовують форми вітань "Доброго ранку", "Добрий день" і "Добрий вечір". Ці вирази глибоко вкорінені в нашій культурі та мають давню історію. Однак останнім часом все частіше можна почути альтернативні форми: "Доброго ранку", "Доброго дня" і "Доброго вечора".

Редакторка Ольга Васильєва зазначає, що вислів "Доброго дня" є непритаманним українській мові та вважається штучно створеним. На її думку, форма "Доброго дня" є новотвором, який не має історичного підґрунтя в українській мовній традиції. Це ж стосується привітання "Доброго вечора".

Також українська мова має унікальні стягнені форми вітань — "Добридень" та "Добривечір", які не мають аналогів у сусідніх мовах. Ці форми використовуються в неформальному спілкуванні та додають особливого колориту українській мові.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно спитати про кінець черги українською. Мовознавці зазначають: вислів "хто крайній?" не є правильною формою запитання.