"Поки що не в правовому колі": яка доля Tabletki.ua, Liki24.ua та інших маркетплейсів з продажу ліків

Таким компаніям запропонували низку змін

Останнім часом на фармацевтичному ринку України розгорнулася гостра дискусія щодо діяльності онлайн-сервісів з продажу ліків. У центрі уваги опинилися такі платформи як Tabletki.ua та Liki24.com. Ці сервіси дозволяють користувачам порівнювати ціни на медикаменти в різних аптеках та знаходити необхідні препарати, не витрачаючи час на відвідування багатьох закладів. Проте їхня діяльність викликала занепокоєння у регуляторних органів, зокрема Держлікслужби, і деколи може бути пов'язана не з зовсім законним продажем.

Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко в інтерв’ю LB.ua розповів про майбутнє цих платформ. За його словами, основна проблема полягає в тому, що ці сервіси наразі працюють поза правовим полем. Вони не мають ліцензій на продаж ліків, але фактично здійснюють посередницьку діяльність між аптеками та покупцями. Крім того, ніяк не можна проконтролювати дотримання закону — за словами Ісаєнка, зараз будь-які ліки можна отримати з доставкою кур'єром, навіть антибіотики. І рецепту ніхто не вимагає.

Для вирішення цієї ситуації Держлікслужба пропонує низку змін. По-перше, всі прайс-агрегатори мають зареєструватися як юридичні особи. Це дозволить регулятору мати офіційного суб'єкта для взаємодії та контролю. По-друге, на сайтах цих платформ можна буде розміщувати інформацію лише про ліцензовані аптеки.

Ісаєнко підкреслив різницю між прайс-агрегаторами та маркетплейсами. Tabletki.ua, наприклад, надає лише інформаційні послуги і не здійснює прямого продажу ліків. Натомість Liki24.com діє як маркетплейс, безпосередньо продаючи медикаменти. За новими правилами, маркетплейси не зможуть продавати ліки без відповідної ліцензії на електронну торгівлю.

Для отримання такої ліцензії сервісам доведеться відкрити власну аптеку. Це вимагатиме додаткових витрат, але дозволить працювати в правовому полі. Альтернативою є обмеження діяльності виключно інформаційними послугами, як це робить Tabletki.ua.

Важливим аспектом нових правил стане вимога до прайс-агрегаторів перевіряти наявність ліцензії в аптек перед укладанням договору про розміщення інформації про наявність та ціни на ліки. Для цього їм нададуть доступ до ліцензійного реєстру.

Ці зміни мають на меті впорядкувати ринок онлайн-продажу ліків та забезпечити захист споживачів. Водночас вони ставлять перед існуючими сервісами виклик — адаптуватися до нових вимог або змінити свою бізнес-модель.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні дозволена націнка на продукти лише 10%. Правило розповсюджується на соціально важливі товари.